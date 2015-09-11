Рыжая Стая. Щенки сенбернара.

Опубликовано Рыжая Стая в Ср, 05/08/2015 - 13:35

Частный племенной питомник РКФ - FCI ( не путать с ведомственным) "Рыжая стая" предлагает щенков сенбернара (альпийский мастиф ) от титулованных производителей с родословной РКФ.

Великолепный характер, величественный внешний вид, трепетное отношение к детям , отличные охранные качества делают сенбернара идеальной собакой для загородного дома.

В Англии сенбернар считается символом достатка и семейного благополучия. Сенбернар - шикарная надежная собака для состоятельных владельцев.

В родословной щенков Чемпионы Европы, Мира, Америки, Ирландии, Финляндии, Швеции, Швейцарии, Германии, Польши, России, Эстонии, Италии и других стран.

По вопросам приобретения щенков сенбернара обращаться:

89033436126 Лариса; 89033886171 Рустем; почта Larisan07@mail.ru ICQ 599475514