Рыжая Стая. Щенки сенбернара.

Частный племенной питомник РКФ - FCI ( не путать с ведомственным) "Рыжая стая" предлагает щенков сенбернара (альпийский мастиф ) от титулованных производителей с родословной РКФ.
Великолепный характер, величественный внешний вид, трепетное отношение к детям , отличные охранные качества делают сенбернара идеальной собакой для загородного дома.
В Англии сенбернар считается символом достатка и семейного благополучия. Сенбернар - шикарная надежная собака для состоятельных владельцев.
В родословной щенков Чемпионы Европы, Мира, Америки, Ирландии, Финляндии, Швеции, Швейцарии, Германии, Польши, России, Эстонии, Италии и других стран.
По вопросам приобретения щенков сенбернара обращаться:
89033436126 Лариса; 89033886171 Рустем; почта Larisan07@mail.ru ICQ 599475514
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