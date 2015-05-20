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Главная » Форумы » О других животных и рыбках » Форум о пауках

У нас в доме поселился паук птицеед!

3 ответа [Последняя публикация]
Ср, 20/05/2015 - 11:17
Yaroslav Frolov
аватар: Yaroslav Frolov
Не в сети
Зарегистрирован(а): 23/10/2009

Сюрпрайз!:)
Вчера, у моей дрожайшей супруги, Ирина Фролова, был ДР и я сделай ей сюрприз: подарил то, что она и в страшном сне не "мечтала" увидеть в качестве подарка, хотя... Пару лет назад, Ирина заикнулась, что наверное:) было бы не плохо, дабы побороть патологический страх перед пауками - завести дома бооооольшого паучка:)
Сказала и забыла, но я запомнил.
Одним словом, после того, как она увидела сУрпрайз, как мне показалось, возникли мысли о быстром разводе и побеге за канадскую границу...

Но к вечеру, кажись, жена пообвыклась, назвала паучка Катей и подготовила для неё самостоятельно террариум, переделанный из аквариума...
ПыСы: из дома меня еще не выгнали - в случае изменения моего территориального и семейного положения сообщу дополнительно:)

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Ср, 20/05/2015 - 17:35
#1
Yaroslav Frolov
аватар: Yaroslav Frolov
Не в сети
Зарегистрирован(а): 23/10/2009
Паук lasiodora klugi

Целый день убил на то, чтобы узнать вид этого паука.
Очень сильно напряг продавцов и они разузнали у своего поставщика - это lasiodora klugi!
По всем описаниям весьма классный наземный паук, вырастает достаточно большим и кстати, оказывается Катя как раз готовится к линьке.

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Ср, 26/08/2015 - 15:11
#2
Алтман
аватар: Алтман
Не в сети
Зарегистрирован(а): 10/07/2015
Такого паучка дома держать

Такого паучка дома держать это надо чтоб сила духа была.

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Сб, 29/08/2015 - 14:51
#3
Yaroslav Frolov
аватар: Yaroslav Frolov
Не в сети
Зарегистрирован(а): 23/10/2009
Со временем

Алтман пишет:
Такого паучка дома держать это надо чтоб сила духа была.

Со временем ко всему привыкаешь:)

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