У нас в доме поселился паук птицеед!

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Сюрпрайз!:)
Вчера, у моей дрожайшей супруги, Ирина Фролова, был ДР и я сделай ей сюрприз: подарил то, что она и в страшном сне не "мечтала" увидеть в качестве подарка, хотя... Пару лет назад, Ирина заикнулась, что наверное:) было бы не плохо, дабы побороть патологический страх перед пауками - завести дома бооооольшого паучка:)
Сказала и забыла, но я запомнил.
Одним словом, после того, как она увидела сУрпрайз, как мне показалось, возникли мысли о быстром разводе и побеге за канадскую границу...
Но к вечеру, кажись, жена пообвыклась, назвала паучка Катей и подготовила для неё самостоятельно террариум, переделанный из аквариума...
ПыСы: из дома меня еще не выгнали - в случае изменения моего территориального и семейного положения сообщу дополнительно:)
Целый день убил на то, чтобы узнать вид этого паука.
Очень сильно напряг продавцов и они разузнали у своего поставщика - это lasiodora klugi!
По всем описаниям весьма классный наземный паук, вырастает достаточно большим и кстати, оказывается Катя как раз готовится к линьке.
Такого паучка дома держать это надо чтоб сила духа была.
Со временем ко всему привыкаешь:)
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