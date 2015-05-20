У нас в доме поселился паук птицеед!

Сюрпрайз!:)

Вчера, у моей дрожайшей супруги, Ирина Фролова, был ДР и я сделай ей сюрприз: подарил то, что она и в страшном сне не "мечтала" увидеть в качестве подарка, хотя... Пару лет назад, Ирина заикнулась, что наверное:) было бы не плохо, дабы побороть патологический страх перед пауками - завести дома бооооольшого паучка:)

Сказала и забыла, но я запомнил.

Одним словом, после того, как она увидела сУрпрайз, как мне показалось, возникли мысли о быстром разводе и побеге за канадскую границу...

Но к вечеру, кажись, жена пообвыклась, назвала паучка Катей и подготовила для неё самостоятельно террариум, переделанный из аквариума...

ПыСы: из дома меня еще не выгнали - в случае изменения моего территориального и семейного положения сообщу дополнительно:)