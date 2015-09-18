Тишка ищет дом

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Ищем дом для чудесного хвостика Тишки! Котенок был найден в малине))) Предположительно подбросили, т.к. на территорию участка попасть не мог (все огорожено, в заборах щелей нет.)
Тишка очень умненький мальчик, все быстро понимает. Ему около 3х месяцев, окрас белый, с полосатыми пятнами. Тело светлое, а хвостик темный полосатый. Ласковый, игривый, самостоятельный и ненавязчивый, мурчальник работает исправно и громко, имеет теплые розовые подушечки лап)))
Ветеринарное обследование показало, что котик здоров. Приняты средства от паразитов и блох.
К мисочкам приучен, что нужно делать с лотком - сразу понял и ходит СТРОГО В ЛОТОК!
Ищем ответственного хозяина для этого котика. Впустите к себе в дом маленькое шустрое солнышко.
В комплекте с котенком поставляется лоток и мячик-игрушка)))
Тел. для связи 89872827103
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