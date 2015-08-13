Региональная выставка собак CAC в Казани "ИДЕЛЬ - 2015" (ФСС РТ)

РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СЛУЖЕБНОГО СОБАКОВОДСТВА

РОО «ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНО-ПРИКЛАДНОГО СОБАКОВОДСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»

11 октября 2015 года

Региональная выставка собак CAC, КЧФ в Казани

"ИДЕЛЬ - 2015"

Судья: Сенашенко Екатерина (Москва)

Место проведения: будет сообщено дополнительно Регистрация на выставку до 01.10.15

Размер выставочного взноса:

бэби, щенки и ветераны - 1000 руб. все время регистрации

Титульные классы:

до 06.09.15 - 1400 руб.

с 07.09.15 до 20.09.15 - 1600 руб.

с 21.09.15 до 01.10.15 - 1800 руб.

Для членов РОО ФСС РТ стоимость регистрации в титульные классы 1400 руб. все время регистрации

Запись в каталог только при условии 100% оплаты для жителей Казани и 50% предоплаты для иногородних (с последующей доплатой на выставке). Записи по телефону не производятся. Заявки по гарантийным письмам не принимаются. На каждую заявленную собаку должен быть заполнен заявочный лист установленного образца. Необходимые ксерокопии документов предоставлять в момент регистрации на выставку.

Для записи собак в рабочий класс необходимо предоставить копию сертификата по рабочим качествам. Для записи в класс Чемпионов необходимо представить подтверждение (сертификат, диплом) Чемпиона любой страны - члена FCI или АКС, КС, СКС или интернационального Чемпиона красоты FCI (Юный Чемпион, Чемпион РКФ, Чемпион Федерации, Чемпион НКП НЕ ПОДХОДЯТ!!!).

Внимание! Для подтверждения титула в классе юниоров после достижения 15 мес. возраста необходимо представить копию родословной ( по щ/к титул не подтверждается!).

ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ДОКУМЕНТЫ (ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ, КОПИИ РОДОСЛОВНЫХ, Щ/К, ДИПЛОМОВ ПО РАБ. КАЧЕСТВАМ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЧЕМПИОНСКИХ ТИТУЛОВ И СКАН (ИЛИ СКРИН-ШОТ) ОПЛАТЫ ВЫСТАВОЧНОГО РЕГИСТРАЦИОННОГО ВЗНОСА) ОТСЫЛАТЬ НА E-MAIL ФСС РТ ОДНИМ ПИСЬМОМ.

Возможна также регистрация на выставку через систему zooportal.

После получения документов и проверки правильности регистрации на Ваш электронный адрес будет выслано подтверждение регистрации.

Запись только предварительная!

Пожелания по расписанию принимаются ДО СОСТАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЯ!

ВСЕ ПОЖЕЛАНИЯ НАПРАВЛЯТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОРГАНИЗАТОРУ НА E-MAIL (А НЕ ВЫСКАЗЫВАТЬ ИХ ДРУГ ДРУГУ НА РАЗЛИЧНЫХ ФОРУМАХ). Ваши пожелания учитываются ПО ВОЗМОЖНОСТИ при составлении расписания выставки.

ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫСТАВКЕ БУДЕТ РАЗМЕЩЕНА НА САЙТЕ www.fssrt.ru

Конкурсы пар, питомников, производителей – 300 руб. Запись на все конкурсы только предварительная!

Стоимость рекламы: ½ листа – 400 руб.; 1 лист – 800 руб.

Цветная реклама: 1 лист – 3600 руб.

РЕКЛАМА ПРИНИМАЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВАРИАНТЕ! (pdf, jpg, Word)

ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС ЗА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ ВЫСЫЛАТЬ (выберите удобный для вас вариант оплаты):

- ПОЧТОВЫМ ПЕРЕВОДОМ на адрес: 420138, г. Казань, ул. Дубравная 40 – 15, Холостовой Евгении Витальевне,

- на КАРТУ СБЕРБАНКА: 5469 6200 1714 2306, Владелец Холостова Евгения, действительна до 07/17

- на Р/С 40703810523000430250 в Поволжском филиале ЗАО «Райффайзенбанка», ИНН 1660048681, получатель РОО «Федерация спортивно-прикладного собаководства РТ».

Назначение платежа: «ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС ВЫСТАВКА»

При наличии возможности указания сообщения в платежном документе желательно указать за какую собаку производится платеж (порода, кличка)

ДОКУМЕНТЫ (заявочный лист (образец можно скопировать с сайта), копии родословной, щ/к, платежных документов) высылать на e-mail.

E-MAIL ФСС РТ: kaz_kynos@mail.ru (кликните на ссылку, чтобы написать письмо)

РЕГИСТРАЦИЯ В КАЗАНИ по адресу:

ул. П. Лумумбы, д. 58А (вт., чет., пят. - 16:00 - 19:00; субб.- 11:00 - 14:00)

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

Тел./факс: (843) 272-43-00

272-43-00, 273-78-89 – клуб;

89053197156 – Ирина Николаевна; 89093078693 – Холостова Евгения

Традиционный информационный партнёр выставки - Сайт о животных ZooKaz.Ru (http://www.zookaz.ru/)