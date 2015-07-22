Расписание выставки собак в Казани - CACIB 2015 года

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
Место проведения выставки собак
ОАО "КАЗАНСКАЯ ЯРМАРКА", Оренбургский тракт, 8
ПАВИЛЬОН №2
Уважаемые участники выставки! Обращаем Ваше внимание на то, что на мосту через Волгу (трасса М7) ведутся ремонтные работы, рассчитывайте время выезда с учетом того, что проезд по мосту может быть затруднен. Кто приезжает поездом, вызов такси "Татарстан" по тел. 5671567. Такси приезжает минут через 5, надо только предупредить, что Вы с собакой.
НАЧАЛО РЕГИСТРАЦИИ: 8:00
ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ВЕТ. КОНТРОЛЯ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ВЕТ. ПАСПОРТ С ОТМЕТКОЙ О ПРИВИВКЕ ПРОТИВ БЕШЕНСТВА. СТОИМОСТЬ ВЕТ.ОСМОТРА НА ВЫСТАВКЕ 100 РУБ. (ФОРМА №1 НЕ НУЖНА, можно не перезванивать и не переспрашивать. Это правда!)
ВО ИЗБЕЖАНИИ НЕДОРАЗУМЕНИЙ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ КВИТАНЦИЮ ОБ ОПЛАТЕ ВЫСТАВОЧНОГО ВЗНОСА.
ПРИ РЕГИСТРАЦИИ СДАЙТЕ В ОРГКОМИТЕТ КОПИИ РОДОСЛОВНЫХ ИЛИ Щ/К НА СОБАК (С 15 МЕС. НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ РОДОСЛОВНУЮ!)
РАСПИСАНИЕ РИНГОВ 1.08.2015
(ВНИМАНИЕ!!! ВРЕМЯ, ВЫДЕЛЕННОЕ КУРСИВОМ - ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ, ЧТОБЫ ВАМ ЛЕГЧЕ БЫЛО ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ)
РИНГ № 1 СЕДЫХ Н.
10:30 АМЕРИКАНСКИЙ БУЛЬДОГ, БИВЕР, БУРБУЛЬ, ВЕО, МОСКОВСКАЯ СТОРОЖЕВАЯ
БЭСТ НЕПРИЗНАННЫХ ПОРОД
11:30 РУССКИЙ ТОЙ, МАЛЬТЕЗЕ, ЧИХУАХУА
13:00 ОБЕД
14:00 ПЕКИНЕС, ПУДЕЛИ
15:30 КО, НЕМ. ДОГ, КА ДЕ БО, ЛЕОНБЕРГЕР, БУЛЬДОГ, ШАР ПЕЙ
РИНГ № 2 HLEBAROV А.
10:00 ТИБЕТ. МАСТИФ, НЕМ.БОКСЕР, БУЛЬМАСТИФ
11:30 СЕНБЕРНАР, БЕРН. ЗЕННЕНХУНД, АФФЕНПИНЧЕР
13:00 ОБЕД
14:00 ФР.БУЛЬДОГ, ЯП.ХИН, ЛХ.АПСО, К.К.Ч. СПАНИЕЛЬ, БИШОНЫ
15:30 БРАБАНСОНЫ, ГРИФФОНЫ, КХС
РИНГ № 3 POPOV S.
10:00 НЬЮФАУНДЛЕНД, БОРДОССК. ДОГ, НЕАП.МАСТИФ, САО,
11:50 ИТ.КАНЕ КОРСО
13:00 ОБЕД
14:00 ПИНЧЕР, РОТВЕЙЛЕР, АРГ. ДОГ
15:30 МОПС, ШИ ТЦУ, ПАПИЙОН, ФАЛЕН
РИНГ № 4 WIEREMIEJCZYK М.
10:00 АНГЛ.СЕТТЕР, ИРЛ.КРАС. СЕТТЕР, ИРЛ.КРАС.-БЕЛ. СЕТТЕР, СЕТТЕР ГОРДОН,
ВЕЙМАРАНЕР, ВЕНГ.ВЫЖЛА, ИТ. БРАКК, ДРАТХААР, БРЕТОНСКИЙ СПАНИЕЛЬ
11:30 НОВОШ.РЕТРИВЕР, КУРЧАВОШ.РЕТРИВЕР, ПРЯМОШ.РЕТРИВЕР, ЗОЛ.РЕТРИВЕР
13:00 ОБЕД
14:00 ЛАБРАДОР
15:30 КЛАМБЕР СПАНИЕЛЬ, АНГЛ.КОКЕР СПАНИЕЛЬ, АМ.КОКЕР СПАНИЕЛЬ
РИНГ № 5 BELKIS О.
10:00 РИЗЕНШНАУЦЕР, ЦВЕРГШНАУЦЕР
12:30 ШНАУЦЕР
13:00 ОБЕД
14:00 РЧТ, ДОБЕРМАН
15:30 ЦВЕРГПИНЧЕР
ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ВРЕМЯ НАЧАЛО КОНУРСОВ - 17:00
ЮНЫЙ ХЕНДЛЕР
ЛУЧШАЯ ПАРА/BEST COUPLE
ЛУЧШИЙ ПИТОМНИК/BEST BREEDER
ЛУЧШИЙ БЭБИ/BEST BABY
ЛУЧШИЙ ЩЕНОК/BEST PAPPY
ЛУЧШИЙ ЮНИОР/BEST JUNIOR
ЛУЧШИЙ ВЕТЕРАН/BEST VETERAN
ЛУЧШАЯ СОБАКА 2 ГРУППЫ FCI/ BEST IN GROUP FCI 2
ЛУЧШАЯ СОБАКА 7 ГРУППЫ FCI/ BEST IN GROUP FCI 7
ЛУЧШАЯ СОБАКА 8 ГРУППЫ FCI/ BEST IN GROUP FCI 8
ЛУЧШАЯ СОБАКА 9 ГРУППЫ FCI/ BEST IN GROUP FCI 9
РАСПИСАНИЕ НА 2.08.2015
РИНГ № 1 СЕДЫХ Н.
10:30 АВСТРАЛИЙСКАЯ ОВЧАРКА, БРИАР, БШО, БОСЕРОН, БОРДЕР КОЛЛИ, КОЛЛИ Д/Ш,
БОРОДАТЫЙ КОЛЛИ, ПУЛИ, КОМОНДОР
11:30 САМОЕД, ЧАУ ЧАУ
13:30 ОБЕД
14:30 МАЛЫЙ ВАНДЕЙСКИЙ БАССЕТ ГРИФФОН, ЧЕРНОГОРСКАЯ ГОРНАЯ ГОНЧАЯ
14:30 ЯГДТЕРЬЕР, ДЖЕК РАССЕЛ ТЕРЬЕР
15:30 ВЕЛЬШТЕРЬЕР, АВСТРАЛИЙСКИЙ СИЛКИ ТЕРЬЕР, СТАФФОРДШИРСКИЙ БУЛЬТЕРЬЕР,
НОРВИЧ ТЕРЬЕР
РИНГ № 2 HLEBAROV А.
10:30 НО, МАЛИНУА, АВСТРАЛИЙСКИЙ ХИЛЕР, СХИППЕРКЕ
12:00 ВЕЛЬШ КОРГИ КАРДИГАН, ВЕЛЬШКОРГИ ПЕМБРОК, МАРЕММО-АБРУЦКАЯ ОВЧАРКА
13:30 ОБЕД
14:30 ИРЛАНДСКИЙ ВОЛКОДАВ, ЛЕВРЕТКА, УИППЕТ, ГРЕЙХАУНД, РПБ, АФГАН
15:00 РОДЕЗИЙСКИЙ РИДЖБЕК, ФАРАОНОВА СОБАКА, ЯПОНСКИЙ ШПИЦ, АМЕР.АКИТА
РИНГ № 3 POPOV S.
10:30 ХАСКИ, СИБА
13:30 ОБЕД
14:30 АКИТА, НЕМЕЦКИЕ ШПИЦЫ (ВОЛЬФ, МАЛЫЕ, СРЕДНИЕ)
15:30 СКАЙ ТЕРЬЕР, БУЛЬТЕРЬЕР МИНИАТЮРНЫЙ, ФОКСТЕРЬЕР Г/Ш, Ж/Ш
РИНГ № 4 WIEREMIEJCZYK М.
10:30 БАССЕТ ХАУНД, РЫЖИЙ БРЕТОНСКИЙ БАССЕТ
11:00 ТАЙСКИЙ РИДЖБЕК, ТАЙСКИЙ БАНКЕВ, АЛЯСКИНСКИЙ МАЛАМУТ, БАСЕНДЖИ,
МЕКСИКАНСКАЯ ГОЛАЯ МИНИАТЮРНАЯ
13:00 ОБЕД
14:00 НЕМЕЦКИЙ ЦВЕРГШПИЦ
15:00 ТАКСА
РИНГ № 5 BELKIS О.
10:30 БОБТЕЙЛ, ШЕЛТИ
10:50 ИРЛАНДСКИЙ ТЕРЬЕР, ВЕСТ ХАЙЛЕНД ВАЙТ ТЕРЬЕР, СКОТЧ ТЕРЬЕР, ЛЕЙКЛЕНД ТЕРЬЕР
12:00 АМЕРИКАНСКИЙ СТАФФОРДШИРСКИЙ ТЕРЬЕР
13:30 ОБЕД
14:30 КЕРН ТЕРЬЕР, КЕРРИ БЛЮ ТЕРЬЕР, ЭРДЕЛЬТЕРЬЕР, ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР
15:30 БИГЛЬ, ДАЛМАТИН
ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ВРЕМЯ НАЧАЛО КОНУРСОВ - 17:00
ЛУЧШАЯ ПАРА/BEST COUPLE
ЛУЧШИЙ ПИТОМНИК/BEST BREEDER
ЛУЧШИЙ БЭБИ/BEST BABY
ЛУЧШИЙ ЩЕНОК/BEST PAPPY
ЛУЧШИЙ ЮНИОР/BEST JUNIOR
ЛУЧШИЙ ВЕТЕРАН/BEST VETERAN
ЛУЧШАЯ СОБАКА 1 ГРУППЫ FCI/ BEST IN GROUP FCI 1
ЛУЧШАЯ СОБАКА 3 ГРУППЫ FCI/ BEST IN GROUP FCI 3
ЛУЧШАЯ СОБАКА 4 ГРУППЫ FCI/ BEST IN GROUP FCI 4
ЛУЧШАЯ СОБАКА 5 ГРУППЫ FCI/ BEST IN GROUP FCI 5
ЛУЧШАЯ СОБАКА 6 ГРУППЫ FCI/ BEST IN GROUP FCI 6
ЛУЧШАЯ СОБАКА 10 ГРУППЫ FCI/ BEST IN GROUP FCI 10
ЛУЧШАЯ СОБАКА ВЫСТАВКИ/ BEST IN SHOW
Последние комментарии
1 week 17 часов назад
1 week 6 дней назад
46 недель 3 дня назад
1 год 1 день назад
1 год 1 week назад
1 год 1 week назад
1 год 9 недель назад
1 год 9 недель назад
1 год 16 недель назад
1 год 17 недель назад