Расписание выставки собак в Казани - CACIB 2015 года

Место проведения выставки собак

ОАО "КАЗАНСКАЯ ЯРМАРКА", Оренбургский тракт, 8

ПАВИЛЬОН №2

Уважаемые участники выставки! Обращаем Ваше внимание на то, что на мосту через Волгу (трасса М7) ведутся ремонтные работы, рассчитывайте время выезда с учетом того, что проезд по мосту может быть затруднен. Кто приезжает поездом, вызов такси "Татарстан" по тел. 5671567. Такси приезжает минут через 5, надо только предупредить, что Вы с собакой.

НАЧАЛО РЕГИСТРАЦИИ: 8:00

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ВЕТ. КОНТРОЛЯ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ВЕТ. ПАСПОРТ С ОТМЕТКОЙ О ПРИВИВКЕ ПРОТИВ БЕШЕНСТВА. СТОИМОСТЬ ВЕТ.ОСМОТРА НА ВЫСТАВКЕ 100 РУБ. (ФОРМА №1 НЕ НУЖНА, можно не перезванивать и не переспрашивать. Это правда!)

ВО ИЗБЕЖАНИИ НЕДОРАЗУМЕНИЙ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ КВИТАНЦИЮ ОБ ОПЛАТЕ ВЫСТАВОЧНОГО ВЗНОСА.

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ СДАЙТЕ В ОРГКОМИТЕТ КОПИИ РОДОСЛОВНЫХ ИЛИ Щ/К НА СОБАК (С 15 МЕС. НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ РОДОСЛОВНУЮ!)

РАСПИСАНИЕ РИНГОВ 1.08.2015

(ВНИМАНИЕ!!! ВРЕМЯ, ВЫДЕЛЕННОЕ КУРСИВОМ - ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ, ЧТОБЫ ВАМ ЛЕГЧЕ БЫЛО ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ)

РИНГ № 1 СЕДЫХ Н.

10:30 АМЕРИКАНСКИЙ БУЛЬДОГ, БИВЕР, БУРБУЛЬ, ВЕО, МОСКОВСКАЯ СТОРОЖЕВАЯ

БЭСТ НЕПРИЗНАННЫХ ПОРОД

11:30 РУССКИЙ ТОЙ, МАЛЬТЕЗЕ, ЧИХУАХУА

13:00 ОБЕД

14:00 ПЕКИНЕС, ПУДЕЛИ

15:30 КО, НЕМ. ДОГ, КА ДЕ БО, ЛЕОНБЕРГЕР, БУЛЬДОГ, ШАР ПЕЙ

РИНГ № 2 HLEBAROV А.

10:00 ТИБЕТ. МАСТИФ, НЕМ.БОКСЕР, БУЛЬМАСТИФ

11:30 СЕНБЕРНАР, БЕРН. ЗЕННЕНХУНД, АФФЕНПИНЧЕР

13:00 ОБЕД

14:00 ФР.БУЛЬДОГ, ЯП.ХИН, ЛХ.АПСО, К.К.Ч. СПАНИЕЛЬ, БИШОНЫ

15:30 БРАБАНСОНЫ, ГРИФФОНЫ, КХС

РИНГ № 3 POPOV S.

10:00 НЬЮФАУНДЛЕНД, БОРДОССК. ДОГ, НЕАП.МАСТИФ, САО,

11:50 ИТ.КАНЕ КОРСО

13:00 ОБЕД

14:00 ПИНЧЕР, РОТВЕЙЛЕР, АРГ. ДОГ

15:30 МОПС, ШИ ТЦУ, ПАПИЙОН, ФАЛЕН

РИНГ № 4 WIEREMIEJCZYK М.

10:00 АНГЛ.СЕТТЕР, ИРЛ.КРАС. СЕТТЕР, ИРЛ.КРАС.-БЕЛ. СЕТТЕР, СЕТТЕР ГОРДОН,

ВЕЙМАРАНЕР, ВЕНГ.ВЫЖЛА, ИТ. БРАКК, ДРАТХААР, БРЕТОНСКИЙ СПАНИЕЛЬ

11:30 НОВОШ.РЕТРИВЕР, КУРЧАВОШ.РЕТРИВЕР, ПРЯМОШ.РЕТРИВЕР, ЗОЛ.РЕТРИВЕР

13:00 ОБЕД

14:00 ЛАБРАДОР

15:30 КЛАМБЕР СПАНИЕЛЬ, АНГЛ.КОКЕР СПАНИЕЛЬ, АМ.КОКЕР СПАНИЕЛЬ

РИНГ № 5 BELKIS О.

10:00 РИЗЕНШНАУЦЕР, ЦВЕРГШНАУЦЕР

12:30 ШНАУЦЕР

13:00 ОБЕД

14:00 РЧТ, ДОБЕРМАН

15:30 ЦВЕРГПИНЧЕР

ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ВРЕМЯ НАЧАЛО КОНУРСОВ - 17:00

ЮНЫЙ ХЕНДЛЕР

ЛУЧШАЯ ПАРА/BEST COUPLE

ЛУЧШИЙ ПИТОМНИК/BEST BREEDER

ЛУЧШИЙ БЭБИ/BEST BABY

ЛУЧШИЙ ЩЕНОК/BEST PAPPY

ЛУЧШИЙ ЮНИОР/BEST JUNIOR

ЛУЧШИЙ ВЕТЕРАН/BEST VETERAN

ЛУЧШАЯ СОБАКА 2 ГРУППЫ FCI/ BEST IN GROUP FCI 2

ЛУЧШАЯ СОБАКА 7 ГРУППЫ FCI/ BEST IN GROUP FCI 7

ЛУЧШАЯ СОБАКА 8 ГРУППЫ FCI/ BEST IN GROUP FCI 8

ЛУЧШАЯ СОБАКА 9 ГРУППЫ FCI/ BEST IN GROUP FCI 9

РАСПИСАНИЕ НА 2.08.2015

РИНГ № 1 СЕДЫХ Н.

10:30 АВСТРАЛИЙСКАЯ ОВЧАРКА, БРИАР, БШО, БОСЕРОН, БОРДЕР КОЛЛИ, КОЛЛИ Д/Ш,

БОРОДАТЫЙ КОЛЛИ, ПУЛИ, КОМОНДОР

11:30 САМОЕД, ЧАУ ЧАУ

13:30 ОБЕД

14:30 МАЛЫЙ ВАНДЕЙСКИЙ БАССЕТ ГРИФФОН, ЧЕРНОГОРСКАЯ ГОРНАЯ ГОНЧАЯ

14:30 ЯГДТЕРЬЕР, ДЖЕК РАССЕЛ ТЕРЬЕР

15:30 ВЕЛЬШТЕРЬЕР, АВСТРАЛИЙСКИЙ СИЛКИ ТЕРЬЕР, СТАФФОРДШИРСКИЙ БУЛЬТЕРЬЕР,

НОРВИЧ ТЕРЬЕР

РИНГ № 2 HLEBAROV А.

10:30 НО, МАЛИНУА, АВСТРАЛИЙСКИЙ ХИЛЕР, СХИППЕРКЕ

12:00 ВЕЛЬШ КОРГИ КАРДИГАН, ВЕЛЬШКОРГИ ПЕМБРОК, МАРЕММО-АБРУЦКАЯ ОВЧАРКА

13:30 ОБЕД

14:30 ИРЛАНДСКИЙ ВОЛКОДАВ, ЛЕВРЕТКА, УИППЕТ, ГРЕЙХАУНД, РПБ, АФГАН

15:00 РОДЕЗИЙСКИЙ РИДЖБЕК, ФАРАОНОВА СОБАКА, ЯПОНСКИЙ ШПИЦ, АМЕР.АКИТА

РИНГ № 3 POPOV S.

10:30 ХАСКИ, СИБА

13:30 ОБЕД

14:30 АКИТА, НЕМЕЦКИЕ ШПИЦЫ (ВОЛЬФ, МАЛЫЕ, СРЕДНИЕ)

15:30 СКАЙ ТЕРЬЕР, БУЛЬТЕРЬЕР МИНИАТЮРНЫЙ, ФОКСТЕРЬЕР Г/Ш, Ж/Ш

РИНГ № 4 WIEREMIEJCZYK М.

10:30 БАССЕТ ХАУНД, РЫЖИЙ БРЕТОНСКИЙ БАССЕТ

11:00 ТАЙСКИЙ РИДЖБЕК, ТАЙСКИЙ БАНКЕВ, АЛЯСКИНСКИЙ МАЛАМУТ, БАСЕНДЖИ,

МЕКСИКАНСКАЯ ГОЛАЯ МИНИАТЮРНАЯ

13:00 ОБЕД

14:00 НЕМЕЦКИЙ ЦВЕРГШПИЦ

15:00 ТАКСА

РИНГ № 5 BELKIS О.

10:30 БОБТЕЙЛ, ШЕЛТИ

10:50 ИРЛАНДСКИЙ ТЕРЬЕР, ВЕСТ ХАЙЛЕНД ВАЙТ ТЕРЬЕР, СКОТЧ ТЕРЬЕР, ЛЕЙКЛЕНД ТЕРЬЕР

12:00 АМЕРИКАНСКИЙ СТАФФОРДШИРСКИЙ ТЕРЬЕР

13:30 ОБЕД

14:30 КЕРН ТЕРЬЕР, КЕРРИ БЛЮ ТЕРЬЕР, ЭРДЕЛЬТЕРЬЕР, ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР

15:30 БИГЛЬ, ДАЛМАТИН

ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ВРЕМЯ НАЧАЛО КОНУРСОВ - 17:00

ЛУЧШАЯ ПАРА/BEST COUPLE

ЛУЧШИЙ ПИТОМНИК/BEST BREEDER

ЛУЧШИЙ БЭБИ/BEST BABY

ЛУЧШИЙ ЩЕНОК/BEST PAPPY

ЛУЧШИЙ ЮНИОР/BEST JUNIOR

ЛУЧШИЙ ВЕТЕРАН/BEST VETERAN

ЛУЧШАЯ СОБАКА 1 ГРУППЫ FCI/ BEST IN GROUP FCI 1

ЛУЧШАЯ СОБАКА 3 ГРУППЫ FCI/ BEST IN GROUP FCI 3

ЛУЧШАЯ СОБАКА 4 ГРУППЫ FCI/ BEST IN GROUP FCI 4

ЛУЧШАЯ СОБАКА 5 ГРУППЫ FCI/ BEST IN GROUP FCI 5

ЛУЧШАЯ СОБАКА 6 ГРУППЫ FCI/ BEST IN GROUP FCI 6

ЛУЧШАЯ СОБАКА 10 ГРУППЫ FCI/ BEST IN GROUP FCI 10

ЛУЧШАЯ СОБАКА ВЫСТАВКИ/ BEST IN SHOW