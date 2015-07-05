Отдам в добрые руки девочку- метиса овчарки.

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КАЗАНЬ! Вчера взяла на передержку метиса овчарки-девочку! Кличка: Летти :)
Хочу найти для нее самых любящих хозяев-СРОЧНО(нет возможности оставить в своей квартире)! От блох обработали, проглистагонили, в вет/клинике сказали, что вполне здоровая собака. Добродушная, ласковая, очень любит детей (ласкается к ним на улице). Дома писает на пеленку, на улице игривая, к другим животным агрессию не проявляет. Отдам в добрые руки, вместе с ошейником, поводком и шампунем. Юлия 89178895195 ссылка Вконтакте: ]]>https://vk.com/ostapchik_home]]>
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