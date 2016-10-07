Октябрь 2016 года - возможны перебои в работе сайта.

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Приносим извинения за возможные неудобства, но мы тестируем новый хостинг и в ближайшее время, дни, возможны перебои в работе сайта, в том числе и пропадание ваших записей.
Надеемся на понимание!
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