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Октябрь 2016 года - возможны перебои в работе сайта.

Нет ответов
Пт, 07/10/2016 - 21:29
Yaroslav Frolov
аватар: Yaroslav Frolov
Не в сети
Зарегистрирован(а): 23/10/2009

Приносим извинения за возможные неудобства, но мы тестируем новый хостинг и в ближайшее время, дни, возможны перебои в работе сайта, в том числе и пропадание ваших записей.

Надеемся на понимание!

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