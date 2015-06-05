Немецкая овчарка

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Добрый день.Три месяца назад появился кобель немецкой овчарки, а точнее прибился в поселке, пыталась найти хозяина,так и не нашелся до сих пор,клейма нет,вот теперь живет у меня. Водила к ветеринару кобель молодой примерно 1 год,прививки сделала.Теперь вопрос: т.к. кобель большой,скоро придет время сводить, как это сделать без родословной,можно ли как то сделать эту родословную? До этого просто был Алабай, да еще к тому же девочка с родословной, было проще.Заранее спасибо за ответы.Прикрепляю фото.
Екатерина, то, что обязательно надо сводить собак, что кобеля, что суку "для здоровья" - это очень большое заблуждение!
У нас живет кобель немец, с документами и его ни разу не сводили (не вязали) и на его здоровье это отразилось только положительно т.к. он не знает с полной определённостью для чего же нужны девочки и не помирает каждый раз, года у нас текут девочки! (у нас много собак разных пород)
А ещё... Судя по возрасту, у вас возможно есть уже дети и вы, я думаю, не стали бы, "для здоровья" родить очередного ребенка?!
ПыСы: пожалуйста не надо плодить дворняжек, а потом их пристраивать в добрые руки - лучше просто не вязать!
А если уж вы хотите заняться разведение собак по серёзному - то идите в кинологический клуб и там вам всё расскажут и научат.
Удачи!
Спасибо большое за информацию,он у нас теперь член семьи и делать на нем деньги не хочу значит и сводить не буду.
Я конечно не совсем это хотел сказать - но Вы правильно поступаете!
Тем более, что по правилам РКФ (Российская кинологическая федерация), чтобы немецкую овчарку допустить в разведение, оценки на выставке, как для большинства собак, мало! Нужно еще сдать с собакой ОКД и ЗКС.
Удачи!
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