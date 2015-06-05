Немецкая овчарка

Добрый день.Три месяца назад появился кобель немецкой овчарки, а точнее прибился в поселке, пыталась найти хозяина,так и не нашелся до сих пор,клейма нет,вот теперь живет у меня. Водила к ветеринару кобель молодой примерно 1 год,прививки сделала.Теперь вопрос: т.к. кобель большой,скоро придет время сводить, как это сделать без родословной,можно ли как то сделать эту родословную? До этого просто был Алабай, да еще к тому же девочка с родословной, было проще.Заранее спасибо за ответы.Прикрепляю фото.