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Немецкая овчарка

3 ответа [Последняя публикация]
Пт, 05/06/2015 - 10:44
Екатерина Рогова
аватар: Екатерина Рогова
Не в сети
Зарегистрирован(а): 23/04/2012

Добрый день.Три месяца назад появился кобель немецкой овчарки, а точнее прибился в поселке, пыталась найти хозяина,так и не нашелся до сих пор,клейма нет,вот теперь живет у меня. Водила к ветеринару кобель молодой примерно 1 год,прививки сделала.Теперь вопрос: т.к. кобель большой,скоро придет время сводить, как это сделать без родословной,можно ли как то сделать эту родословную? До этого просто был Алабай, да еще к тому же девочка с родословной, было проще.Заранее спасибо за ответы.Прикрепляю фото.

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Пт, 05/06/2015 - 22:21
#1
Yaroslav Frolov
аватар: Yaroslav Frolov
Не в сети
Зарегистрирован(а): 23/10/2009
это очень большое заблуждение!

Екатерина, то, что обязательно надо сводить собак, что кобеля, что суку "для здоровья" - это очень большое заблуждение!
У нас живет кобель немец, с документами и его ни разу не сводили (не вязали) и на его здоровье это отразилось только положительно т.к. он не знает с полной определённостью для чего же нужны девочки и не помирает каждый раз, года у нас текут девочки! (у нас много собак разных пород)

А ещё... Судя по возрасту, у вас возможно есть уже дети и вы, я думаю, не стали бы, "для здоровья" родить очередного ребенка?!

ПыСы: пожалуйста не надо плодить дворняжек, а потом их пристраивать в добрые руки - лучше просто не вязать!

А если уж вы хотите заняться разведение собак по серёзному - то идите в кинологический клуб и там вам всё расскажут и научат.

Удачи!

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Пнд, 08/06/2015 - 10:21
#2
Екатерина Рогова
аватар: Екатерина Рогова
Не в сети
Зарегистрирован(а): 23/04/2012
Спасибо большое за

Спасибо большое за информацию,он у нас теперь член семьи и делать на нем деньги не хочу значит и сводить не буду.

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Пнд, 08/06/2015 - 22:51
#3
Yaroslav Frolov
аватар: Yaroslav Frolov
Не в сети
Зарегистрирован(а): 23/10/2009
Вы правильно поступаете!

Екатерина Рогова пишет:
Спасибо большое за информацию,он у нас теперь член семьи и делать на нем деньги не хочу значит и сводить не буду.

Я конечно не совсем это хотел сказать - но Вы правильно поступаете!
Тем более, что по правилам РКФ (Российская кинологическая федерация), чтобы немецкую овчарку допустить в разведение, оценки на выставке, как для большинства собак, мало! Нужно еще сдать с собакой ОКД и ЗКС.

Удачи!

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