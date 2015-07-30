Конкурс костюмов и показательные выступления собак на казанском CACIB 2015

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2 августа 2015 года - Конкурс костюмов
конкурс бесплатный!
Общие положения
В конкурсе принимают участие модели одежды для собак, выполненные непромышленным способом.
Возраст участников-авторов работ неограничен.
Обязательное требование к моделям – удобство для питомца и его хозяина.
Модели одежды демонстрируются на собаках в свободном движении.Номинации конкурса:
1. Костюм- образ ( модели животных, цветов и т.д)
2. Легкая одежда
В номинации показываются модели одежды, предназначенные для повседневной носки в условиях дома, например: футболки, платья, халаты, попоны и др.
3. Верхняя одежда
В номинации показываются модели одежды, предназначенные для выгула животных, например: куртки, комбинезоны, дождевики, головные уборы , сапоги и др.
4. Вечерняя одежда
В номинации показываются модели праздничной одежды, например, вечерние платья, свадебные платья, костюмы, фраки и др.
5. Самая стильная пара ( владелец и собака в костюмах, например- маша и медведь)
Порядок показа
Модели одежды демонстрируются на собаках в свободном движении.
Критерии оценки
Оценка каждой модели складывается из двух составляющих: мастерства пошива и функциональности одежды.
В случае одежды собака должна свободно двигаться в модели, в случае аксессуара – он должен быть прост и удобен в применении и уходе.
Условия участия
Участие в конкурсе – по предварительной записи.
При записи участник указывает номинацию, в которой собирается принимать участие и предоставляет краткую характеристику костюма.
Награждение участников Каждый участник награждается дипломом и подарками от спонсоров. Первые места в каждой номинации награждаются призами и медалями.
Судейский состав
Конкурс судят как кинологи, так и профессиональные модельеры.
Все конкурсы проводит зоомагазин « Лапушки и Хвостики» ( ул. Гвардейская , 33 тел: + 7 ( 843) 211-04-01) в рамках выставки домашний зоопарк .
Для регистрации на конкурсы обращаться по телефонам: + 7 ( 843) 211-04-01 и 8-9033-403-223
1 августа 2015 года
1. 13:00 – показательные выступления дрессированных собак
2. Викторина о собаках ( горячая собака). Ответы на вопросы о собаках набравшее наибольшее количество баллов занимает первое место и награждается памятными призами.
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