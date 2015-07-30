Конкурс костюмов и показательные выступления собак на казанском CACIB 2015

2 августа 2015 года - Конкурс костюмов

конкурс бесплатный!

Общие положения

В конкурсе принимают участие модели одежды для собак, выполненные непромышленным способом.

Возраст участников-авторов работ неограничен.

Обязательное требование к моделям – удобство для питомца и его хозяина.

Модели одежды демонстрируются на собаках в свободном движении.Номинации конкурса:

1. Костюм- образ ( модели животных, цветов и т.д)

2. Легкая одежда

В номинации показываются модели одежды, предназначенные для повседневной носки в условиях дома, например: футболки, платья, халаты, попоны и др.

3. Верхняя одежда

В номинации показываются модели одежды, предназначенные для выгула животных, например: куртки, комбинезоны, дождевики, головные уборы , сапоги и др.

4. Вечерняя одежда

В номинации показываются модели праздничной одежды, например, вечерние платья, свадебные платья, костюмы, фраки и др.

5. Самая стильная пара ( владелец и собака в костюмах, например- маша и медведь)

Порядок показа

Модели одежды демонстрируются на собаках в свободном движении.

Критерии оценки

Оценка каждой модели складывается из двух составляющих: мастерства пошива и функциональности одежды.

В случае одежды собака должна свободно двигаться в модели, в случае аксессуара – он должен быть прост и удобен в применении и уходе.

Условия участия

Участие в конкурсе – по предварительной записи.

При записи участник указывает номинацию, в которой собирается принимать участие и предоставляет краткую характеристику костюма.

Награждение участников Каждый участник награждается дипломом и подарками от спонсоров. Первые места в каждой номинации награждаются призами и медалями.

Судейский состав

Конкурс судят как кинологи, так и профессиональные модельеры.

Все конкурсы проводит зоомагазин « Лапушки и Хвостики» ( ул. Гвардейская , 33 тел: + 7 ( 843) 211-04-01) в рамках выставки домашний зоопарк .

Для регистрации на конкурсы обращаться по телефонам: + 7 ( 843) 211-04-01 и 8-9033-403-223

1 августа 2015 года

1. 13:00 – показательные выступления дрессированных собак

2. Викторина о собаках ( горячая собака). Ответы на вопросы о собаках набравшее наибольшее количество баллов занимает первое место и награждается памятными призами.