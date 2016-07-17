Чемпионат Татарстана по ОКД, ЗКС и двоеборью (ОКД+ЗКС)

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении соревнований по спортивно-прикладному собаководству

в дисциплинах ОКД, ЗКС, Двоеборье (ОКД+ЗКС)/

Сертификатных состязаний РКФ ранга САСТ

в дисциплинах ОКД-мини, Двоеборье (ОКД+ЗКС)

«ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»

Дата проведения: 13-14 августа 2016 года.

Ранг (статус): региональные соревнования («Чемпионат Республики Татарстан»), сертификатные состязания (ранга САСТ)

Место проведения: спортивно-дрессировочная площадка г.Набережные Челны, бул.Камала.

Наименование проводящей организации: РОО «Федерация спортивно-прикладного собаководства Республики Татарстан» (РОО «ФСПС РТ»).

I. Общие положения

1.1. Мероприятия проводятся с целью развития спортивно-прикладного собаководства в республике, выявления сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в спортивную сборную команду Республики Татарстан, отбора спортсменов в состав спортивной сборной команды РТ, подготовки спортивного резерва, обмена опытом, улучшения рабочих качеств племенных собак и т.д.

1.2. Соревнования проводятся по программам ОКД, ЗКС, Двоеборье (ОКД+ЗКС) в соответствии с Календарным Планом спортивных мероприятий на 2016 год.

1.3. Сертификатные состязания проводятся по программам ОКД-мини, Двоеборье (ОКД+ЗКС) в соответствии с Календарным Планом спортивных мероприятий на 2016 год.

1.4. Соревнования в дисциплине ОКД являются отборочными для включения спортсменов в спортивную сборную команду республики Татарстан с целью участия в Чемпионате России по ОКД.

1.5. Соревнования и состязания открыты для всех дрессировщиков, независимо от их принадлежности к спортивным и кинологическим организациям.

1.6. Соревнования и состязания личные. Победитель и призеры определяются по наибольшей сумме баллов, полученных спортсменом с собакой.

1.6.1. По итогам соревнований спортсменам, выполнившим разрядные нормы согласно требованиям ЕВСК, на основании приказа Минспорта РФ от 06.09.2013 г. № 715, будут присвоены спортивные разряды и звания:

• ОКД:

- КМС - при условии занятия спортсменом 1 места и оценки работы собаки не менее 95 баллов;

- I разряд - не менее 141 балла, оценка собаки – не мене 93 баллов;

- II разряд – не менее 136/90;

- III разряд – не менее 132/88.

• ЗКС:

- КМС - при условии занятия спортсменом 1 места и оценки работы собаки не менее 90 баллов;

- I разряд - не менее 127,5 баллов, оценка собаки – не мене 85 баллов;

- II разряд – не менее 120/80;

- III разряд – не менее 112,5/75.

• Двоеборье (ОКД+ЗКС):

- КМС - при условии занятия спортсменом 1 места и оценки работы собаки не менее 90 баллов в каждой дисциплине двоеборья;

- I разряд - не менее 127,5 баллов, оценка собаки – не мене 85 баллов в каждой дисциплине двоеборья;

- II разряд – не менее 120/80 в каждой дисциплине двоеборья;

- III разряд – не менее 112,5/75 в каждой дисциплине двоеборья.

1.6.2. Соревнования по правилам ОКД-мини не проводятся.

Спортсмены с собаками высотой в холке 42 см и ниже выступают в соревнованиях по дисциплине ОКД на общих основаниях. Исключение: размер апортировочного предмета и высота барьера.

1.6.3. По итогам сертификатных состязаний в дисциплинах ОКД-мини и Двоеборье (ОКД+ЗКС) собакам, занявшим 1 место, присваивается титул САСТ – Кандидат в Чемпионаты России по рабочим качествам.

1.7. На основании требований Приказа Минспорта № 227 от 17.03.2015 «Положение о Единой всероссийской спортивной классификации», минимальное количество участников для присвоения спортивных разрядов, должно быть не менее 8 человек.

1.8. На основании Положения РКФ о проведения сертификатных состязаний, минимальное количество участников:

- ОКД-мини – 4 пары

- Двоеборье (ОКД+ЗКС) - 3 пары.

II. Требования к участникам и условия их допуска

2.1. В соревнованиях/состязаниях имеют право принимать участие лица не моложе 14 лет.

Один участник имеет право выступать не более чем с двумя собаками.

2.2.1. К участию в состязаниях в дисциплинах ОКД, ОКД-мини допускаются все собаки независимо от их размера, породы и наличия родословной. Минимальный возраст собак – 15 месяцев (определяется на день проведения состязаний).

2.2.2. К участию в состязаниях в дисциплине ЗКС допускаются собаки независимо от их размера и наличия родословной. Минимальный возраст собак – 18 месяцев (определяется на день проведения соревнований).

2.2.3. Для участия в состязаниях по ЗКС, Двоеборью (ОКД+ЗКС) собаке необходимо иметь диплом по ЗКС (Защитно-караульной службе) любой степени или соответствующую запись в рабочей книжке собаки.

2.3. Перед началом соревнований/состязаний проводится ветеринарный осмотр собак.

Собаки допускаются на соревнования при наличии ветеринарного документа (справки ф.№ 1 или ветеринарного паспорта) с указанием полной даты рождения, клейма, отметки о прививке от бешенства и других инфекционных болезней.

Нездоровые или травмированные животные не допускаются к участию в состязаниях.

Беременные и кормящие суки к соревнованиям не допускаются.

Течные суки допускаются к участию, но должны выступать последними. Они должны содержаться вдали от места проведения соревнований, пока остальные собаки не закончат выступать.

2.4. Запрещается выступление двух или несколько спортсменов с одной собакой.

III. Заявки на участие.

3.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях/состязаниях подаются не позднее 8 августа 2016 года он-лайн по электронной почте: ngoo-fss@yandex.ru.

3.2. К заявке прилагаются в электронном виде ксерокопия родословной собаки (если имеется), копия паспорта спортсмена (первая страница и страница с местом регистрации), копия временного или постоянного сертификата о сдаче испытаний по ЗКС либо копия рабочей книжки собаки с соответствующей записью.

3.3. По результатам приема заявок будет составлен каталог соревнований. Собаки, не внесенные в каталог, к соревнованиям/состязаниям не допускаются.

IV. Организаторы и место проведения

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований/состязаний осуществляет РОО «ФСПС РТ». Организатор создает Оргкомитет, который возглавляет Набережночелнинская городская общественная организация «Федерация спортивного собаководства». НГОО ФСС осуществляет подготовку, проведение и оформление отчетности соревнований/состязаний.

Соревнования/состязания проводятся за счет средств РОО «ФСПС РТ», НГОО «ФСС», спонсоров и частично – за счет стартовых взносов участников.

4.2. Место проведения соревнований/состязаний: Открытая городская спортивно-дрессировочная площадка (бул.Камала) г.Набережные Челны.

4.3. Контакты Оргкомитета:

8-927-498-08-63, 8-987-273-95-11

Е-mail: ngoo-fss@yandx.ru

V. Регламент

5.1. Организатор создает Главную Судейскую Коллегию в составе:

Главный судья – Коробейников Александр Филиппович (Всероссийская категория СПС, РКФ № 541), г.Ижевск.

Главный секретарь – Пырков Олег Юрьевич (1 категория, РКФ № 443), г.Казань.

Судьи в ринге:

– Карпушина Надежда Александровна (1 категория, РКФ № 2039), г.Пермь.

- Хамитова Лилия Фирдаусовна (2 категория, РКФ № 1556), г.Ижевск

- Оконешникова Елена Ивановна (3 категория), г.Наб.Челны.

Помощник судьи в защитном разделе (фигурант) – Хабибуллин Айрат Эдвардович (№ 3055), г.Казань.

5.2. Правила проведения жеребьевки.

В жеребьевке принимают участие только те участники, чьи заявки приняты оргкомитетом до дня окончания регистрации.

Жеребьёвка производится оргкомитетом перед началом мероприятия, не позднее, чем за 0,5 часа до начала.

5.3. Последовательность выполнения упражнений.

Последовательность выполнения упражнений определяется Главным судьей. Установленный порядок должен соблюдаться всеми участниками.

5.4. Разрешенные, запрещенные действия.

В соответствии с Правилами вида спорта «Спортивно-прикладное собаководство», утвержденными Минспорта РФ от «31» марта 2014 г. № 174, опубликованными на официальном сайте РКФ.

5.5. Не допускается выход в ринг спортсменов в специализированной одежде (дрессировочные курки или жилеты).

5.6. Стартовые взносы:

Целевой стартовый взнос на проведение соревнований/состязаний составляет за каждого участника:

В дисциплинах ОКД-мини, ОКД, ЗКС:

- 600 руб. – до 8 июля 2016 года (включительно)

- 800 руб. – с 9 июля до 8 августа.

Оплата для участников Двоеборья (ОКД+ЗКС), в двух дисциплинах либо с двумя собаками:

- 900 руб. – до 8 июля 2016 года (включительно)

- 1200 руб. – с 9 июля до 8 августа.

Оплата стартового взноса осуществляется безналичным перечислением средств согласно реквизитам, указанным организатором, после приема заявки на участие в соревнованиях.

Владельцы, предварительно зарегистрировавшие своих собак и не оплатившие целевой стартовый взнос одновременно с регистрацией, обязаны оплатить его до окончания регистрации в сумме, соответствующей дате оплаты. В противном случае владельцы и их собаки не будут допущены к участию в соревнованиях/состязаниях.

Возврат стартовых взносов предусмотрен в случаях невозможности пары участвовать в мероприятии по причинам: болезни спортсмена, гибели или болезни собаки, подтвержденных справками из лечебных (ветеринарных) государственных учреждений.

Стартовые взносы могут быть использованы в целях обеспечения проведения мероприятия: формирование наградного фонда, оплату работы судейской бригады, оплату рекламной и печатной продукции.

5.7. Отчетность:

5.7.1. В течение 3 (трех) календарных дней со дня окончания соревнований Оргкомитет мероприятия предоставляет в Управление физкультуры и спорта исполкома мэрии г.Набережные Челны и в Региональную общественную организацию «Федерация Спортивно-прикладного собаководства РТ» полный отчет о проведенном мероприятии. В свою очередь РОО «ФСПС РТ» в течение 7 календарных дней после окончания мероприятия передает в Минспорта РФ полный пакет документов о проведенном Чемпионате Республики Татарстан по СПС.

5.7.2. В течение 7 (семи) календарных дней со дня окончания состязаний Оргкомитет мероприятия предоставляет в РОО «ФСПС РТ» полный отчет о проведенном мероприятии. В свою очередь РОО «ФСПС РТ» в течение 21 календарного дня после окончания состязаний передает в Спорткомитет РКФ полный пакет документов о проведенном мероприятии.

VI. Апелляции и дисквалификации

В соответствии с Правилами вида спорта «Спортивно-прикладное собаководство», утвержденными приказом Минспорта РФ от «31» марта 2014 г. № 174 и опубликованными на официальном сайте РКФ.

VII. Условия и порядок определения личных мест

7.1.1. Победитель и призеры состязаний в дисциплинах ОКД-мини, ОКД определяются по наибольшей сумме баллов, набранных парой (спортсмен-собака).

Победитель и призеры соревнований в дисциплине ОКД определяются по наибольшей сумме баллов, набранных парой (спортсмен-собака).

При равенстве суммы баллов преимущество отдается участнику, получившему больше баллов за оценку своей работы.

В случае если баллы равны, преимущество получает пара, имеющая более высокий балл в упражнении «Посадка-укладка-стойка».

Если же и эти баллы равны, спортивные пары занимают одно место. Следующее за этим место не определяется.

7.1.2. Победитель и призеры соревнований/состязаний в дисциплине ЗКС определяются по наибольшей сумме баллов, набранных парой (спортсмен-собака).

При равенстве суммы баллов преимущество отдается спортсмену, получившему больше баллов за оценку своей работы.

В случае если и эти баллы равны, преимущество получает спортсмен, имеющий более высокий балл в упражнении «Выборка чужой вещи».

Если же и эти баллы равны, спортсмены занимают одно место. Следующее за этим место не определяется.

7.1.3. Победитель и призеры соревнований/состязаний в дисциплине Двоеборье (ОКД+ЗКС) определяются по наибольшей сумме баллов, набранных парой (спортсмен-собака) в обоих разделах дисциплины Двоеборье.

При равенстве суммы баллов преимущество отдается спортсмену, получившему больше баллов (суммарно по двум разделам дисциплины) за оценку своей работы.

В случае если и эти баллы равны, преимущество получает спортсмен, имеющий более высокий балл в дисциплине «Защитно-караульная служба».

В случае если и эти баллы равны, преимущество получает спортсмен, имеющий более высокий балл в упражнении «Выборка чужой вещи».

В случае если баллы равны, преимущество получает пара, имеющая более высокий балл в упражнении «Посадка-укладка-стойка».

Если же и эти баллы равны, спортсмены занимают одно место. Следующее за этим место не определяется.

7.2. Если участник соревнований продемонстрировал какое-либо упражнение с оценкой ниже минимальной, то он может продолжить выполнение оставшихся упражнений без их оценивания.

Оценка за выступление в соревнованиях выставляется по фактически выполненным приемам до «снятия» пары.

7.3. Если участник состязаний продемонстрировал какое-либо упражнение с оценкой ниже минимальной, то он снимается с состязаний с потерей всех баллов, но может продолжить выполнение оставшихся упражнений без их оценивания.

7.4. Если собака не выполнила любую поданную команду после 2-х повторов, или не подошла по команде, а также испражняется во время или между упражнениями, то участник, выступающий с ней, снимается с состязаний, но может продолжить выполнение оставшихся упражнений без их оценивания.

VIII. Награждение.

8.1. По каждой дисциплине соревнований и состязаний ведется отдельное подведение итогов.

8.2. Победители соревнований/состязаний награждаются медалями, дипломами и кубками.

8.3. Участники соревнований/состязаний, занявшие 2 и 3 места, награждаются кубками, медалями и дипломами.

8.4. Победители состязаний в дисциплинах Двоеборье (ОКД+ЗКС) и ОКД-мини получают титул САСТ.

Оргкомитет соревнований/состязаний

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