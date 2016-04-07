9 мая 2016 город Казань "Весенний кубок КФРТ" ранг КЧФ ОАНКОО + 4 моно КЧК

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РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Уважаемые любители собак!
Приглашаем Вас и Ваших питомцев принять участие в выставке
«ВЕСЕННИЙ КУБОК КФРТ 2016» в г. КАЗАНЬ
9 мая 2016 г.
Сертификатная выставка «Кандидат в Чемпионы РФОС»
ТИТУЛЫ JCAC, R-JCAC, САС, R-CAC, КЧРФОС КЧК СС !
МОНОПОРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ ранг КЧК :
БУЛЬДОГ, ПУДЕЛЬ, АМЕРИКАНСКАЯ АКИТА, РОТВЕЙЛЕР
ЭКСПЕРТИЗУ ПРОВЕДУТ СУДЬИ :
АЛЕКСАНДР НИКИТИН ( все породы FCI)
ОЛЬГА БЕЛЫХ ( группы пород FCI )
РЕГИСТРАЦИЯ НА ВЫСТАВКИ ТОЛЬКО ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
производится через плaтформу TOP-DOG
http://top-dog.pro/shows/1053
РЕГИСТРАЦИЯ на выставки ранга КЧФ и КЧК 9 мая 2015 с 1.01.-1.05.2016
Целевой взнос на регистрацию:
беби, щенки, ветераны - 1200 р. 25.04 - 2.05-1400р.
титульные класcы САС 1800р. 25.04 - 2.05 - 2000р монопородные выставки: 1800р 25.04- 2.05. – 2000р
Запись на 2 выставки : - титульные классы -3600р. Не титульные классы на 2 выставки – 2200
Для членов КФРТ 1600р до 25.04.2016
Участие в конкурсах производителей, пар, питомников, Чемпион Чемпионов – 500р.
Реклама в каталоге ч/б А5 - 500р.
Для жителей Казани и регистрация коллективных заявок по спискам запись только в офисе клуба по адресу: г.Казань, ул. Павлюхина, д.100
ежедневно с 13 до 19 кроме суббота с 13 до 17 , кроме воскресенья
Справки по телефонам 79050210637 , +79063270442 и е-mail: ]]>KFRT1@mail.ru]]>
ВНИМАНИЕ! ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ:
Иногородние участники регистрируются на основании копии квитанции электронного перевода на которой ОБЯЗАТЕЛЬНО указаны: порода, кличка собаки, фамилия владельца.
Переводы направлять по адресу: Получатель: КФРТ 420070 КАЗАНЬ, до востребования
1. Копия родословной хорошего качества, на которой ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЙТЕ КЛАСС, в который записываете собаку.
2. Чемпионский или рабочий диплом (для соответствующего класса),
3. Копию квитанции перевода.
4. Регистрацию отправляйте на е майл ]]>KFRT1@mail.ru]]> .
5. Распечатанные копии документов предоставляйте в оргкомитет на выставке.
Оплата регистрации коллектива участников возможна на карту СБ, номер карты предоставляется по запросу организаторов групп.
Коллективные заявки принимаются до 25.04.2015 ТОЛЬКО списком от 10 и более собак
РЕГИСТРАЦИЯ на выставку ранга ЧЕМПИОН РКФ «ОСЕННИЙ КУБОК КФРТ 2016»
25 сентября 2016 открыта !
СУДЬИ: Juilia Aidiente (Все породы, FCI Литва )
Оксана Гачина (Группы пород, FCI Россия)
САЙТ WWW. KFRT.RU
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