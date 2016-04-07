9 мая 2016 город Казань "Весенний кубок КФРТ" ранг КЧФ ОАНКОО + 4 моно КЧК

РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Уважаемые любители собак!

Приглашаем Вас и Ваших питомцев принять участие в выставке

«ВЕСЕННИЙ КУБОК КФРТ 2016» в г. КАЗАНЬ

9 мая 2016 г.

Сертификатная выставка «Кандидат в Чемпионы РФОС»

ТИТУЛЫ JCAC, R-JCAC, САС, R-CAC, КЧРФОС КЧК СС !

МОНОПОРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ ранг КЧК :

БУЛЬДОГ, ПУДЕЛЬ, АМЕРИКАНСКАЯ АКИТА, РОТВЕЙЛЕР

ЭКСПЕРТИЗУ ПРОВЕДУТ СУДЬИ :

АЛЕКСАНДР НИКИТИН ( все породы FCI)

ОЛЬГА БЕЛЫХ ( группы пород FCI )



РЕГИСТРАЦИЯ НА ВЫСТАВКИ ТОЛЬКО ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ

производится через плaтформу TOP-DOG

http://top-dog.pro/shows/1053

РЕГИСТРАЦИЯ на выставки ранга КЧФ и КЧК 9 мая 2015 с 1.01.-1.05.2016

Целевой взнос на регистрацию:

беби, щенки, ветераны - 1200 р. 25.04 - 2.05-1400р.

титульные класcы САС 1800р. 25.04 - 2.05 - 2000р монопородные выставки: 1800р 25.04- 2.05. – 2000р

Запись на 2 выставки : - титульные классы -3600р. Не титульные классы на 2 выставки – 2200

Для членов КФРТ 1600р до 25.04.2016

Участие в конкурсах производителей, пар, питомников, Чемпион Чемпионов – 500р.

Реклама в каталоге ч/б А5 - 500р.

Для жителей Казани и регистрация коллективных заявок по спискам запись только в офисе клуба по адресу: г.Казань, ул. Павлюхина, д.100

ежедневно с 13 до 19 кроме суббота с 13 до 17 , кроме воскресенья

Справки по телефонам 79050210637 , +79063270442 и е-mail: ]]>KFRT1@mail.ru ]]>

ВНИМАНИЕ! ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ:

Иногородние участники регистрируются на основании копии квитанции электронного перевода на которой ОБЯЗАТЕЛЬНО указаны: порода, кличка собаки, фамилия владельца.

Переводы направлять по адресу: Получатель: КФРТ 420070 КАЗАНЬ, до востребования

1. Копия родословной хорошего качества, на которой ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЙТЕ КЛАСС, в который записываете собаку.

2. Чемпионский или рабочий диплом (для соответствующего класса),

3. Копию квитанции перевода.

4. Регистрацию отправляйте на е майл ]]>KFRT1@mail.ru ]]> .

5. Распечатанные копии документов предоставляйте в оргкомитет на выставке.

Оплата регистрации коллектива участников возможна на карту СБ, номер карты предоставляется по запросу организаторов групп.

Коллективные заявки принимаются до 25.04.2015 ТОЛЬКО списком от 10 и более собак

РЕГИСТРАЦИЯ на выставку ранга ЧЕМПИОН РКФ «ОСЕННИЙ КУБОК КФРТ 2016»

25 сентября 2016 открыта !

СУДЬИ: Juilia Aidiente (Все породы, FCI Литва )

Оксана Гачина (Группы пород, FCI Россия)

САЙТ WWW. KFRT.RU