4 июля 2015 года - Племенной смотр поголовья собак в Казани.

4 июля 2015 года в Казани.

Приглашаем Вас с Вашей собакой принять участие в племенном смотре поголовья собак! Мероприятие будет проходить 4 июля 2015г.

Программа племенного смотра:

1. Описание, измерение, взвешивание собак.

2. Первичное тестирование и определение психологического типа собаки с учетом индивидуальных особенностей.

3. Консультации по вопросам воспитания и физического развития собак.

4. Приятное общение и мини фуршет.

В процессе осмотра Вы не только получите очень подробную оценку, измерения и описание своей собаки, но и рекомендации по тому, что надо сделать, что бы вырастить и выставить послушную, красивую, крепкую, здоровую собаку - будущего чемпиона!

Куратор мероприятия: Гринь О.А., к.б.н.

председатель Кинологической Федерации Республики Татарстан

Регистрация только предварительная, осуществляется по адресу г. Казань ул. Павлюхина д. 100 КФРТ, тел. 89050257467 Алена, обращайтесь vk.com/id7717154 или пишите на почту ]]>malena18@mail.ru ]]>.

Для регистрации необходима копия родословной и оплата добровольного целевого взноса. Целевой взнос за регистрацию составляет 1500 рублей. Выдается клубное свидетельство о прохождении племенного осмотра с занесением описания, промеров и веса собаки.