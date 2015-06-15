4 июля 2015 года - Племенной смотр поголовья собак в Казани.

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4 июля 2015 года в Казани.
Приглашаем Вас с Вашей собакой принять участие в племенном смотре поголовья собак! Мероприятие будет проходить 4 июля 2015г.
Программа племенного смотра:
1. Описание, измерение, взвешивание собак.
2. Первичное тестирование и определение психологического типа собаки с учетом индивидуальных особенностей.
3. Консультации по вопросам воспитания и физического развития собак.
4. Приятное общение и мини фуршет.
В процессе осмотра Вы не только получите очень подробную оценку, измерения и описание своей собаки, но и рекомендации по тому, что надо сделать, что бы вырастить и выставить послушную, красивую, крепкую, здоровую собаку - будущего чемпиона!
Куратор мероприятия: Гринь О.А., к.б.н.
председатель Кинологической Федерации Республики Татарстан
Регистрация только предварительная, осуществляется по адресу г. Казань ул. Павлюхина д. 100 КФРТ, тел. 89050257467 Алена, обращайтесь vk.com/id7717154 или пишите на почту ]]>malena18@mail.ru]]>.
Для регистрации необходима копия родословной и оплата добровольного целевого взноса. Целевой взнос за регистрацию составляет 1500 рублей. Выдается клубное свидетельство о прохождении племенного осмотра с занесением описания, промеров и веса собаки.
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