27 сентября 2015 года - Выставка собак в Казани (КФРТ)

КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН Приглашает принять участие в выставке собак

«ОСЕННИЙ КУБОК КФРТ 2015» , г. КАЗАНЬ

27 СЕНТЯБРЯ 2015 - РАНГ «ЧЕМПИОН РКФ»

С присвоением титулов Чемпион РКФ, ЧЕМПИОН РФОС, САС, ПК, КЧК, CC

присуждение САС возможно в каждом классе, один САС равен двум!

Мопородные выставки :

ранга ПК Лабрадор, Бассет Хаунд

ранга КЧК: Американский кокер спаниель, Сибирский хаски Аляскинский маламут, Самоед, Американская акита

Подтвердили свое согласие на проведение экспертизы!

Sonja Kelveri -Philippou (Все породы, FCI Кипр )

Юлия Овсянникова (Все породы, FCI Россия )

Эмилия Деткина (группы пород, FCI Россия)

РЕГИСТРАЦИЯ НА ВЫСТАВКИ ТОЛЬКО ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ.

Запись в каталог при условии полной оплаты выставочного взноса.

Регистрация и оплата на выставке не проводится .

Уникальная возможность получить множество титулов в один день!

РЕГИСТРАЦИЯ на выставку ранга Чемпион РКФ 27 сентября 2015 с 1.02.2015 до 17.09.2015

Целевой взнос на регистрацию: беби, щенки, ветераны - 1200 руб. все время.

титульные класcы до до 1.06. – 1500р. до 1.08 1800р. до 20.09. – 2200р.

монопородные выставки: до 1.08 – 1500р. до 20.09. – 1800р.

Запись на 2 выставки : ЧРКФ и моно до 1.08. в титульные классы 3000р , С 1.08 – 3400р.

Беби, щенки , ветераны – до 1.08. 2000р. С 1.08 2200р.

Участие в конкурсах производителей, пар, питомников, Чемпион Чемпионов – 500р.

Реклама в каталоге ч/б А5 - 500р.

Для жителей Казани и регистрация коллективных заявок по спискам запись только в офисе клуба по адресу:г.Казань, ул. Павлюхина, д.100

ежедневно с 13 до 19 кроме суббота с 13 до 17 , кроме воскресенья

Наш сайт: KFRT.RU Справки по телефонам и е-mail:

+79050210637 KFRT1.ru Ольга Анатольевна

ВНИМАНИЕ ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ:

Иногородние участники регистрируются на основании копии квитанции электронного перевода на которой указаны: ФИО владельца, порода, кличка собаки .

В отдельном конверте на адрес клуба высылайте документы на собаку:

1. Копия родословной, на которой ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЙТЕ КЛАСС, в который записываете собаку.

2. Чемпионский или рабочий диплом (для соответствующего класса),

3. Копию квитанции перевода.

4. Копии документов принимаются только в распечатанном виде.

5. Запись по электронной почте не проводится !

Переводы и документы для регистрации направлять по адресу:

Получатель: КФРТ 420070 КАЗАНЬ, ул. Матюшинская, д. 65

Оплата регистрации коллектива участников возможна на карту СБ, номер карты предоставляется по запросу организаторов групп.

Коллективные заявки принимаются до 15.09.2015 ТОЛЬКО списком от 10 и более собак.