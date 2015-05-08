Главная

]]>питомник тибетский мастиф в Казани РашенДог RussianDog щенки]]>


Главная » Форумы » Собаки и всё о них » Соревнования собак

27 – 28 июня 2015 года - квалификационные соревнования по IPO 1,3 в Казани (ФСС РТ)

Нет ответов
Пт, 08/05/2015 - 15:24
Yaroslav Frolov
аватар: Yaroslav Frolov
Не в сети
Зарегистрирован(а): 23/10/2009

РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СЛУЖЕБНОГО СОБАКОВОДСТВА
РОО «ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНО-ПРИКЛАДНОГО СОБАКОВОДСТВА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»

27 – 28 июня 2015 г.
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО IPO 1,3

Судья: САЯПОВ Р. (г. Ижевск)

Регистрация участников открыта с 1 мая 2015 г. по 20 июня 2015 года.

Стоимость регистрации: 2000 руб.

Регистрация только предварительная!
Оплата целевого взноса (выберите удобный для Вас вариант):
1) ПОЧТОВЫМ ПЕРЕВОДОМ
на адрес: 420138, г. Казань, ул. Дубравная 40 - 15 Холостовой Евгении Витальевне, Тел. 89093078693
2) на КАРТУ СБЕРБАНКА:
№ 5469 6200 1714 2306 действительна до 07/17, владелец Холостова Евгения Витальевна
3) на р/с 40703810523000430250 в Поволжском филиале ЗАО «Райффайзенбанка» БИК 042202847, ИНН 1660048681, получатель РОО ФСС РТ (назначение платежа: «целевой взнос соревнования»)

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ (заявочный лист, копия родословной, скан квитанции или платежного поручения об оплате взноса участника) ВЫСЫЛАТЬ НА E-MAIL ФСС РТ: kaz_kynos@mail.ru

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
Тел./факс: (843) 272-43-00 – клуб
273-78-89 – клуб

Информационный партнер соревнований- Сайт о животных - ZooKaz.Ru (http://www.zookaz.ru/)

Верх



логотип Радо Точка






Реклама


Информация





Последние комментарии


Статистика Сайта


Рекламные объявления