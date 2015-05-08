27 – 28 июня 2015 года - квалификационные соревнования по IPO 1,3 в Казани (ФСС РТ)

РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СЛУЖЕБНОГО СОБАКОВОДСТВА

РОО «ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНО-ПРИКЛАДНОГО СОБАКОВОДСТВА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» 27 – 28 июня 2015 г.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

ПО IPO 1,3 Судья: САЯПОВ Р. (г. Ижевск) Регистрация участников открыта с 1 мая 2015 г. по 20 июня 2015 года.

Стоимость регистрации: 2000 руб.

Регистрация только предварительная!

Оплата целевого взноса (выберите удобный для Вас вариант):

1) ПОЧТОВЫМ ПЕРЕВОДОМ

на адрес: 420138, г. Казань, ул. Дубравная 40 - 15 Холостовой Евгении Витальевне, Тел. 89093078693

2) на КАРТУ СБЕРБАНКА:

№ 5469 6200 1714 2306 действительна до 07/17, владелец Холостова Евгения Витальевна

3) на р/с 40703810523000430250 в Поволжском филиале ЗАО «Райффайзенбанка» БИК 042202847, ИНН 1660048681, получатель РОО ФСС РТ (назначение платежа: «целевой взнос соревнования»)

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ (заявочный лист, копия родословной, скан квитанции или платежного поручения об оплате взноса участника) ВЫСЫЛАТЬ НА E-MAIL ФСС РТ: kaz_kynos@mail.ru

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

Тел./факс: (843) 272-43-00 – клуб

273-78-89 – клуб

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