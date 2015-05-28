20 июня 2015 года в посёлке Васильево соревнования немецких овчарок (Буре-Басар)

20 июня 2015 года в посёлке Васильево, не далеко от Казани, будут проводиться клубные соревнования по боевым качествам собак немецкая овчарка, посвященные Дню кинолога.

Регистрация участников в 09-00.

Начало соревнований в 10-00.

Так же как и в прошлом году всем участникам - дипломы, победителям - призы. Bся информация в клубе Буре-Басар.

Соревнования проводятся с проверки на непринужденность. По указанию судьи Проводник собаки (ПС) движение по указанному маршруту. Команда ПС «рядом» подается в начале движения, при остановках, при поворотах. Собака должна идти плотно и непринужденно рядом с начинает ПС, не тесня его, у его левой ноги (плечо собаки на уровне колена ПС), сохраняя правильное положение при разных темпах движения и на поворотах. При остановке садится у левой ноги дрессировщика, параллельно с ним, не заваливаясь.

Разрешается движение собаки на поводке или на короткой цепочке.

Нормативное прохождение трассы 20 сек.

После прохождения трассы проводник останавливается и затем продолжает движение в сторону 3-х шалашей. Не доходя 5 м. до укрытий на проводника из шалаша спереди нападает фигурант. Собака должна сразу же атаковать фигуранта и продемонстрировать сильную и глубокую хватку. После хватки фигурант наносит ей два удара стеком по бедрам, холке или в область крупа. В момент нападения проводник остается стоять на месте. По указанию судьи фигурант прекращает нападение и останавливается. ПС подает собаке команду на прекращение хватки. Собака должна по первой команде прекратить хватку и оставаться около фигуранта. Если собака не отпускает, то по указанию судьи ПС подает повторную команду, находясь от собаки в 10 шагах. Если собака снова не выполнила команду, то по указанию судьи она снимается механически за ошейник.

Затем проводник вместе с собакой идет в зону ожидания, обозначенное двумя вымпелами, для осуществления лобовой атаки. ПС держит собаку за ошейник. Из укрытия выходит фигурант и на 50-метровой отметке делает угрожающие действия и звуки и, по указанию судьи, двигается навстречу собаки. ПС пускает собаку на задержание, сам остается на месте. Собака должна показать сильную хватку всей пастью, фигурант наносит два удара стеком. По указанию судьи фигурант прекращает сопротивление. Собака должна оставаться возле фигуранта. По указанию судьи ПС дает команду на прекращение хватки. Если собака не отпускает рукав, то производит действия, аналогичные как при «факторе неожиданности». После прекращения хватки ПС берет собаку на поводок и покидает место соревнования.

К соревнованиям допускаются владельцы или дрессировщики немецких овчарок, имеющие родословные ФЦИ или РКФ, имеющие клеймо или чип (копии родословных иметь при себе на соревнованиях). Владельцы чипированных собак должны предоставить считывающее устройство.

Больные собаки и течные суки к соревнованиям не допускаются.

Судья имеет право, даже без согласования на то с проводником, снять с соревнований травмированную собаку или собаку неспособную к прохождению соревнований, в том числе, если собака покидает ПС или место соревнований и не возвращается по третьей команде или в течении 30 сек.

Если судья констатирует негативное отклонение в поведении собаки, неспортивное поведение ПС (нетактичное осуждение работы судей или фигурантов, наличие мотивационных предметов (еда, лакомство, аппортировочные предметы), нарушение законов о защите животных, нарушение общепринятых правил поведения.

Победители выявляются по более высоким баллам.

Решение судьи является окончательным и обжалованию не подлежит. Любая критика оценки может повлечь за собой указание покинуть место проведения мероприятия, а также дисциплинарные меры.

Упражнения.

1. Движение рядом с дрессировщиком 100 баллов

2. Фактор неожиданности 100 баллов

3. Лобовая атака 100 баллов

Итого: 300 баллов

Штрафные баллы:

Движение рядом

1. Каждая повторная команда или механическое воздействие 10

2. Каждое отклонение в любую сторону 10

3. Движение собаки на поводке 50

4. Движение собаки на коротком поводке или за ошейник 70

5. Другие нарушения 10-30

Фактор неожиданности и лобовая атака

1. Повторая команда «Фас» до первой хватки 20

2. Недостаток хватки и борьбы с фигурантом 10-40

3. Каждое прекращение хватки с последующим возобно-

влением в процессе борьбы с фигурантом 20-60

4. Неактивное движение собаки в сторону фигуранта 10-30

5. Механическое снятие собаки 30

6. Каждая хватка после запрещающей команды 10

7. Повторная команда на прекращение хватки 10

8. Собака не показывает хватку или убегает от фигуранта снятие с

или кружится вокруг него соревнований

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