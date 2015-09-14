15 ноября 2015 года - Всероссийская выставка собак в Казани (КАГК)

РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КИНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ г.КАЗАНИ

15 ноября 2014 года

ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА СОБАК (ОАНКОО)

Эксперты:

1. БЕЛКИН А.С. ( Россия )

2. КОЗИНА Е.А. ( Россия )

3. КАРМАЗИНА Е.В. ( Россия)

4. Остальные уточняются

Монопородные выставки:

РАНГА ПК(победитель клуба)

ПУДЕЛЬ, РУССКИЙ ТОЙ, ГРИФФОН, ШИ-ТЦУ, КОЛЛИ, КХС

РАНГА КЧК( кандидат в чемпионы клуба)

ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР, МОПС, ЧИХУАХУА , ТАКСА

Класс До 1.10 До 1.11

Щенки, ветераны 1200 1200

Все остальные 1600 1700

МОНО 1600 1700

На обе выставки 3000 3200

Для членов клуба ветераны-БЕСПЛАТНО!!!

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Списки принимаються СТРОГО до 27 октября 2015!!!!!!

ЗАКРЫТИЕ РЕГИСТРАЦИИ 1 ноября 2015 г.

ДАННЫЕ ПО ТЕЛЕФОНУ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!

Участники выставки записываются в каталог только при условии 100% оплаты.

Владельцам, регистрирующим 2-х и более собак, скидка 10% со 2-й и последующих собак одного владельца без учета совладения.

Регистрация только предварительная. Собака может быть заявлена только в один выставочный класс. В день выставки перенос собаки из одного класса в другой не допустим (титулы подтверждаться не будут!!!). Выставочный взнос не возвращается. При замене одной собаки на другую – доплата 200 р. Реклама 1 страница – 500 руб.

Конкурсы: Хендлеров, пар, питомников, производителей (только по предварительной записи)

Регистрация участников выставки:

Для Казани: Гвардейская, 33 ежед-но с 10.00 до 19.00, воскресенье выходной

Для иногородних: 420140, Казань, а/я 211, Некрашевич Елена Ивановна.

По e-mail: Прикреплять копию родословной и скан чека об оплате

( одним письмом)

На почтовом переводе просьба указывать данные на собаку(породу,кличку.)

Организаторы выставки не несут ответственности за работу почтовых отделений. Уплаченные взносы за выставку не возвращаются.

Тел.: (843) 211-04-01, E-mail: xollister@bk.ru, www.kagk.ru

Традиционный информационный партнёр выставки собак в Казани: Сайт о животных ZooKaz.Ru (http://www.zookaz.ru/).