15 ноября 2015 года - Всероссийская выставка собак в Казани (КАГК)

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КИНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ г.КАЗАНИ
15 ноября 2014 года
ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА СОБАК (ОАНКОО)
Эксперты:
1. БЕЛКИН А.С. ( Россия )
2. КОЗИНА Е.А. ( Россия )
3. КАРМАЗИНА Е.В. ( Россия)
4. Остальные уточняются
Монопородные выставки:
РАНГА ПК(победитель клуба)
ПУДЕЛЬ, РУССКИЙ ТОЙ, ГРИФФОН, ШИ-ТЦУ, КОЛЛИ, КХС
РАНГА КЧК( кандидат в чемпионы клуба)
ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР, МОПС, ЧИХУАХУА , ТАКСА
Класс До 1.10 До 1.11
Щенки, ветераны 1200 1200
Все остальные 1600 1700
МОНО 1600 1700
На обе выставки 3000 3200
Для членов клуба ветераны-БЕСПЛАТНО!!!
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Списки принимаються СТРОГО до 27 октября 2015!!!!!!
ЗАКРЫТИЕ РЕГИСТРАЦИИ 1 ноября 2015 г.
ДАННЫЕ ПО ТЕЛЕФОНУ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!
Участники выставки записываются в каталог только при условии 100% оплаты.
Владельцам, регистрирующим 2-х и более собак, скидка 10% со 2-й и последующих собак одного владельца без учета совладения.
Регистрация только предварительная. Собака может быть заявлена только в один выставочный класс. В день выставки перенос собаки из одного класса в другой не допустим (титулы подтверждаться не будут!!!). Выставочный взнос не возвращается. При замене одной собаки на другую – доплата 200 р. Реклама 1 страница – 500 руб.
Конкурсы: Хендлеров, пар, питомников, производителей (только по предварительной записи)
Регистрация участников выставки:
Для Казани: Гвардейская, 33 ежед-но с 10.00 до 19.00, воскресенье выходной
Для иногородних: 420140, Казань, а/я 211, Некрашевич Елена Ивановна.
По e-mail: Прикреплять копию родословной и скан чека об оплате
( одним письмом)
На почтовом переводе просьба указывать данные на собаку(породу,кличку.)
Организаторы выставки не несут ответственности за работу почтовых отделений. Уплаченные взносы за выставку не возвращаются.
Тел.: (843) 211-04-01, E-mail: xollister@bk.ru, www.kagk.ru
Традиционный информационный партнёр выставки собак в Казани: Сайт о животных ZooKaz.Ru (http://www.zookaz.ru/).
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