13 марта 2016 года - Региональная выставка собак в Казани (КАГК)

Российская кинологическая федерация

Кинологическая академия г.казани

12-13 марта 2016 года

РЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА СОБАК (ОАНКОО)

Эксперты:

1. Овсянникова Ю.В. ( Россия)

2. Nebojsa Savicic ( Сербия)[рџѓ

3. остальные уточняются

Монопородные выставки:

Золотистый ретривер (пк), самоедская собака, сибирский хаски, аляскинский маламут, лабрадор ретривер (пк), колли д/ш (пк), йоркширский терьер (кчк)

Класс 1.01-1.02 1.02- 1.03

Щенки, ветераны 1200 1200

Все остальные 1600 1800

МОНО 1600 1800

На обе выставки 3000 3400

После 1 марта регистрация на 1 выставку 2500 р!

Для членов клуба ветераны-БЕСПЛАТНО!!!!

Списки принимаются СТРОГО до 1 марта 2016 г!!!!!!!

Закрытие регистрации 7 марта 2016 г.

ДАННЫЕ ПО ТЕЛЕФОНУ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!

Участники выставки записываются в каталог только при условии 100% оплаты.

Владельцам, регистрирующим 2-х и более собак, скидка 10% со 2-й и последующих собак одного владельца без учета совладения.

Регистрация только предварительная. Собака может быть заявлена только в один выставочный класс. В день выставки перенос собаки из одного класса в другой не допустим (титулы подтверждаться не будут!!!). Выставочный взнос не возвращается. При замене одной собаки на другую –

доплата 200 р. Реклама 1 страница – 500 руб.

Конкурсы: Хендлеров, пар, питомников, производителей (только по предварительной записи)

Регистрация участников выставки:

Для Казани: Гвардейская, 33 ежед-но с 10.00 до 19.00, воскресенье выходной

Для иногородних: 420140, Казань, а/я 211, Некрашевич Елена Ивановна

( оплата ТОЛЬКО почтовым переводом!)

При записи собаки на выставку по e-mail: xollister@bk.ru владелец должен предоставить:

1. копию родословной или копию щенячьей карты

2. копию квитанции об оплате целевого взноса за участие в выставке

3. Написать в письме в какой класс и номер телефона для связи

4. При регистрации на моно присылать фото собаки ( для календаря)

Без данных документов заявки будут отклонтяться!!!!

На почтовом переводе просьба указывать данные на собаку(породу,кличку.)

Организаторы выставки не несут ответственности за работу почтовых отделений. Уплаченные взносы за выставку не возвращаются.

Тел.: (843) 211-04-01, E-mail: xollister@bk.ru, www.kagk.ru