12-13 ноября - региональная выставка собак в Казани (КАГК)

РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КИНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ г.КАЗАНИ 12-13 ноября 2016 г РЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА СОБАК (ОАНКОО) 1. ШВЕЦ И.Л. ( Москва)

2. БОГДАНОВА З.М. ( Санкт-Петербург)

3. Tarmo Viirtelä ( Финляндия)

4. КОЗИНА Е. А ( Бугульма) ПК: БИШОН, ПУДЕЛЬ, ЧИХУАХУА, ШИ-ТЦУ, ТАКСА КЧК: ВЕСТ ХАЙЛЕНД, МОПС

Класс 01.06 - 01.08 01.08 - 01.10 01.10 - 1.11

Щенки, ветераны 1200 1200 1300

Все остальные 1600 1800 2000

МОНО 1600 1800 2000

На обе выставки 3000 3400 3800

После 1 ноября регистрация на 1 выставку 2500 р!

Списки принимаются СТРОГО до 1 ноября 2016 г!!!!!!!

Участники выставки записываются в каталог только при условии 100% оплаты.

Владельцам, регистрирующим 2-х и более собак, скидка 10% со 2-й и последующих

собак одного владельца без учета совладения. Регистрация только предварительная.

Собака может быть заявлена только в один выставочный класс. В день выставки

перенос собаки из одного класса в другой не допустим (титулы подтверждаться

не будут!!!). Выставочный взнос не возвращается.

При замене одной собаки на другую –доплата 200 р. Реклама 1 страница – 500 руб.

Конкурсы: Хендлеров пар,питомников,производителей (только по предварительной записи)

Для Казани: Гвардейская, 33 ежед-но с 10.00 до 19.00, воскресенье выходной

Для иногородних: 420140, Казань, а/я 211, Некрашевич Елена Ивановна

При записи собаки на выставку по e-mail:xollister@bk.ru владелец должен

1. Копию родословной или щенячьей карточки

2. копию квитанции об оплате целевого взноса за участие в выставке

3. Написать в письме в какой класс и номер телефона для связи

4. При регистрации на моно присылать фото собакии кличку (для календаря)

БЕЗ ДАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ЗАЯВКИ БУДУТ ОТКЛОНЯТЬСЯ!!!!

На почтовом переводе просьба указывать данные на собаку(породу,кличку.)

Организаторы выставки не несут ответственности за работу почтовых отделений.

Тел.: (843) 211-04- 01, E-mail: xollister@bk.ru, www.kagk.ru

Эксперты:

Монопородные выставки:

Для членов клуба ветераны-БЕСПЛАТНО!!!!

ЗАКРЫТИЕ РЕГИСТРАЦИИ 7 ноября 2016 г.

ДАННЫЕ ПО ТЕЛЕФОНУ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!

Регистрация участников выставки:

( оплата ТОЛЬКО почтовым переводом!)

предоставить:

Уплаченные взносы за выставку не возвращаются.

Традиционный информационный партнёр выставки собак в Казани, сайт о животных ZooKaz.Ru (http://www.zookaz.ru/)