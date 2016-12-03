Всероссийская выставка собак CAC, ЧФ  "БЕЛЫЙ БАРС - 2017" (ФСС РТ)

МЕЖДУНАРОДНАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОО «ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНО-ПРИКЛАДНОГО СОБАКОВОДСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»

22 января 2017 года

Всероссийская выставка собак CAC, ЧФ

"БЕЛЫЙ БАРС - 2017"

монопородная "ЛАБРАДОР", ПК

Судьи: Дрейер Т.А. (Москва) Филатова А.Е. (Москва), Крюкова Е.В. (Москва)

Место проведения: ОАО "Казанская ярмарка", павильон № 1, Оренбургский тракт, 8

РЕГИСТРАЦИЯ НА ВЫСТАВКУ ДО 12.01.17

Размер выставочного взноса:

бэби, щенки и ветераны:

1000 руб. - все время регистрации (На две выставки САС+моно лабрадор - 1800 руб. все время регистрации)

Титульные классы: юниоров, промежуточный, открытый, рабочий, победителей (на моно), чемпионов:

01.12 - 31.12 - 1500 руб. (на две выставки - 2500 руб.)

01.01 - 11.01 - 1800 руб. (на две выставки - 3000 руб.)

12.01 - 17.01 - 2000 руб. (на две выставки - 3500 руб.)

Для членов РОО ФСС РТ стоимость регистрации в титульные классы 1500 руб. (на две выставки - 2500 руб.) все время регистрации

Запись в каталог только при условии 100% оплаты для жителей Казани и 50% предоплаты для иногородних (с последующей доплатой на выставке). Записи по телефону не производятся. Заявки по гарантийным письмам не принимаются. На каждую заявленную собаку должен быть заполнен заявочный лист установленного образца. Необходимые ксерокопии документов предоставлять в момент регистрации на выставку.

Для записи собак в рабочий класс необходимо предоставить копию международного сертификата по рабочим качествам. Для записи в класс Чемпионов необходимо представить подтверждение (сертификат, диплом) Чемпиона любой страны - члена FCI или АКС, КС, СКС или интернационального Чемпиона красоты FCI (Юный Чемпион, Чемпион РКФ, Чемпион Федерации, Чемпион НКП НЕ ПОДХОДЯТ!!!).

Для подтверждения титула в классе юниоров после достижения 15 мес. возраста необходимо представить копию родословной ( по щ/к титул не подтверждается!).

ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ДОКУМЕНТЫ (ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ, КОПИИ РОДОСЛОВНЫХ, Щ/К, ДИПЛОМОВ ПО РАБ. КАЧЕСТВАМ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЧЕМПИОНСКИХ ТИТУЛОВ И СКАН (ИЛИ СКРИН-ШОТ) ОПЛАТЫ ВЫСТАВОЧНОГО РЕГИСТРАЦИОННОГО ВЗНОСА) ОТСЫЛАТЬ НА E-MAIL ФСС РТ ОДНИМ ПИСЬМОМ.

После получения документов и проверки правильности регистрации на Ваш электронный адрес будет выслано подтверждение регистрации.

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РЕГИСТРАЦИИ БУДЕТ ОПУБЛИКОВАН ПРОВЕРОЧНЫЙ СПИСОК УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ, ГДЕ ПО КЛЕЙМУ ВЫ СМОЖЕТЕ ПРОВЕРИТЬ ПРАВИЛЬНОСТЬ ВНЕСЕНИЯ ВАШЕЙ СОБАКИ В КАТАЛОГ.

Запись только предварительная!

Пожелания по расписанию и судьям по породе принимаются ДО СОСТАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЯ!

ВСЕ ПОЖЕЛАНИЯ НАПРАВЛЯТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОРГАНИЗАТОРУ НА E-MAIL (А НЕ ВЫСКАЗЫВАТЬ ИХ ДРУГ ДРУГУ НА РАЗЛИЧНЫХ ФОРУМАХ). Ваши пожелания учитываются ПО ВОЗМОЖНОСТИ при составлении расписания выставки.

Конкурсы пар, питомников, производителей – 500 руб.Запись на все конкурсы только предварительная!

О проведении конкурса "Юный хендлер" будет сообщено позже (после согласования с судьями)

Стоимость рекламы: ½ листа – 400 руб.; 1 лист – 800 руб.

Цветная реклама: 1 лист – 3600 руб.

РЕКЛАМА ПРИНИМАЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВАРИАНТЕ! (pdf, jpg, Word)

ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС ЗА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ ВЫСЫЛАТЬ (выберите удобный для вас вариант оплаты):

- ПОЧТОВЫМ ПЕРЕВОДОМ на адрес: 420138, г. Казань, ул. Дубравная 40 – 15, Холостовой Евгении Витальевне,

- на КАРТУ СБЕРБАНКА: 5469 6200 1714 2306, Владелец Холостова Евгения, действительна до 07/17. Указывать имя и отчество владельца. В сообщении обязательно указать породу и кличку собаки, за которую выполнен платеж.

- на Р/С 40703810523000430250 в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанка», ИНН 1660048681, БИК 042202847, получатель РОО «Федерация спортивно-прикладного собаководства РТ».

Назначение платежа: «ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС ВЫСТАВКА»

При наличии возможности указания сообщения в платежном документе желательно указать за какую собаку производится платеж (порода, кличка)

ДОКУМЕНТЫ (заявочный лист (образец можно скопировать с сайта или заполнить в произвольной форме, указав все каталожные данные на собаку и владельца), копии родословной(или щ/к при записи в классы бэби,щенков, юниоров до 15 мес.), платежных документов) высылать на e-mail ФСС РТ.

E-MAIL ФСС РТ: kaz_kynos@mail.ru (кликните на ссылку, чтобы написать письмо)

РЕГИСТРАЦИЯ В КАЗАНИ по адресу:

ул. П. Лумумбы, д. 58А (вт., чет., пят. - 16:00 - 19:00; субб.- 11:00 - 14:00)

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

Тел./факс: (843) 272-43-00

272-43-00, 273-78-89 – клуб;

89053197156 – Ирина Николаевна; 89093078693 – Холостова Евгения

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