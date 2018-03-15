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Видео памятка для владельцев щенков питомника тибетских мастифов РашенДог

Опубликовано Yaroslav Frolov в Чт, 15/03/2018 - 18:15

Вторая часть Памятки для владельцев щенков из нашего питомника RussianDog/

Думаю, что многим это будет интересно.

 

Если вы задумались о покупке щенка тибетского мастифа - звоните или пишите на Вацап\вайбер +7 917-855-11-55

Продолжение следует...

 

 

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