Видео памятка для владельцев щенков питомника тибетских мастифов РашенДог

Вторая часть Памятки для владельцев щенков из нашего питомника RussianDog/
Думаю, что многим это будет интересно.
Если вы задумались о покупке щенка тибетского мастифа - звоните или пишите на Вацап\вайбер +7 917-855-11-55
Продолжение следует...
- Yaroslav Frolov's blog
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