Соревнования собак по ОКД - Чемпионат закамского региона республики Татарстан

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении республиканских соревнований по спортивно-прикладному собаководству в дисциплине ОКД (Общий курс дрессировки)

(номер-код вида спорта 0980001311Я)

«ЧЕМПИОНАТ ЗАКАМСКОГО РЕГИОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»

Дата проведения соревнований: 26 марта 2017 года.

Ранг (статус) соревнований: региональные («Чемпионат Закамского региона Республики Татарстан»).

Место проведения: спортивно-дрессировочная площадка г.Набережные Челны, бул.Камала.

Наименование проводящей организации: РОО «Федерация спортивно-прикладного собаководства Республики Татарстан» (РОО «ФСПС РТ»).

Главный судья соревнований Шляпин А.Г. (г.Пермь, 1 категория)

I. Общие положения

1.1. Спортивные соревнования проводятся с целью развития спортивно-прикладного собаководства в республике, выявления сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в спортивную сборную команду Республики Татарстан, отбора спортсменов в состав спортивной сборной команды РТ, подготовки спортивного резерва, обмена опытом.

1.2. Соревнования проводятся по программе ОКД в соответствии с Календарным Планом спортивных мероприятий на 2017 год.

1.3. Соревнования в дисциплине ОКД являются отборочными для включения спортсменов в спортивную сборную команду республики Татарстан с целью участия в Кубке России по ОКД.

1.4. Соревнования открыты для всех дрессировщиков, независимо от их принадлежности к спортивным и кинологическим организациям и региона проживания.

1.5. Соревнования личные. Победитель и призеры определяются по наибольшей сумме баллов, полученных спортсменом с собакой.

1.6.1. По итогам соревнований спортсменам, выполнившим разрядные нормы согласно требованиям ЕВСК, на основании приказа Минспорта РФ от 06.09.2013 г. № 715, будут присвоены спортивные разряды и звания:

ОКД:

- I разряд - 1-2 место, не менее 141 балла, оценка собаки – не мене 93 баллов;

- II разряд – 3-4 место, не менее 136/90;

- III разряд – 5-6 место, не менее 132/88.

1.6.2. Спортсмены с собаками высотой в холке 42 см и ниже выступают в соревнованиях по дисциплине ОКД согласно Правил, утвержденных Минспорта, в редакции 2016 года.

1.7. На основании требований Приказа Минспорта № 227 от 17.03.2015 «Положение о Единой всероссийской спортивной классификации», минимальное количество участников для присвоения спортивных разрядов, - 8 человек.

II. Требования к участникам и условия их допуска

2.1. В соревнованиях имеют право принимать участие спортсмены не моложе 12 лет. Наличие у спортсмена зачетной классификационной книжки обязательно.

Один спортсмен имеет право выступать в соревнованиях не более чем с двумя собаками.

2.2. К участию в соревнованиях в дисциплинах ОКД допускаются все собаки независимо от их размера, породы и наличия родословной. Минимальный возраст собак – 15 месяцев (определяется на день проведения состязаний).

Наличие рабочей книжки собаки является необходимым условием для участия в соревнованиях каждой собаки.

Для участия в соревнованиях собаке необходимо иметь сертификат с испытаний по ОКД любой степени или соответствующую отметку в рабочей книжке.

2.3. Перед началом соревнований проводится ветеринарный осмотр собак.

Собаки допускаются на соревнования при наличии ветеринарного документа (ветеринарного паспорта) с указанием полной даты рождения, клейма/чипа, действующей отметки о прививке от бешенства и других инфекционных болезней.

Нездоровые или травмированные животные не допускаются к участию в состязаниях.

Беременные и кормящие суки к соревнованиям не допускаются.

Течные суки допускаются к участию, но должны выступать последними. Они должны содержаться вдали от места проведения соревнований, пока остальные собаки не закончат выступать.

2.4. Запрещается выступление двух или несколько спортсменов с одной собакой.

III. Заявки на участие.

3.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не позднее 12 марта 2017 года по электронной почте: ngoo-fss@yandex.ru.

3.2. В заявке указываются: ФИО участника, дата рождения, место жительства, принадлежность к спортивной или физкультурной организации, порода, кличка собаки, номер клейма/чипа.

3.3. По результатам приема заявок будет составлен каталог соревнований. Участники, не внесенные в каталог, к соревнованиям не допускаются.

IV. Организаторы и место проведения.

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет РОО «ФСПС РТ». Организатор создает Оргкомитет, который возглавляет Набережночелнинская городская общественная организация «Федерация спортивного собаководства». НГОО ФСС осуществляет подготовку, проведение и оформление отчетности соревнований.

Соревнования проводятся за счет средств РОО «ФСПС РТ», НГОО «ФСС», спонсоров и частично – за счет стартовых взносов участников.

4.2. Место проведения соревнований: Открытая городская спортивно-дрессировочная площадка (бул.Камала) г.Набережные Челны.

4.3. Контакты Оргкомитета:

8-927-498-08-63, 8-987-273-95-11

Е-mail: ngoo-fss@yandx.ru

V. Регламент соревнований.

5.1. Организатор соревнований создает Главную Судейскую Коллегию.

Главный судья соревнований – определяется.

5.2. Правила проведения жеребьевки.

В жеребьевке принимают участие только те участники, чьи заявки приняты оргкомитетом соревнований до дня окончания регистрации.

Жеребьёвка производится оргкомитетом перед началом соревнований, не позднее, чем за 0,5 часа до начала.

5.3. Последовательность выполнения упражнений.

Последовательность выполнения упражнений определяется ГСК соревнований. Установленный порядок должен соблюдаться всеми участниками соревнований.

5.4. Разрешенные, запрещенные действия.

В соответствии с Правилами вида спорта «Спортивно-прикладное собаководство», утвержденными Минспорта РФ от «07» ноября 2016 г. № 1167, опубликованными на официальном сайте Минспорта.

5.5. Стартовые взносы:

Целевой стартовый взнос на проведение соревнований составляет за каждого участника:

- 600 руб. – до 20 февраля 2017 года (включительно)

- 900 руб. – с 21 февраля до 17 марта 2017 г.

Для участников с двумя собаками:

- 1000 руб. – до 20 февраля 2017 года (включительно)

-1500 руб. – с 21 февраля до 17 марта.

Оплата стартового взноса осуществляется безналичным перечислением средств согласно реквизитам, указанным организатором, после приема заявки на участие в соревнованиях.

Владельцы, предварительно зарегистрировавшие своих собак на соревнования и не оплатившие целевой стартовый взнос одновременно с регистрацией, обязаны оплатить его до окончания регистрации в сумме, соответствующей дате оплаты. В противном случае владельцы и их собаки не будут допущены к участию в соревнованиях.

Возврат стартовых взносов предусмотрен в случаях невозможности пары участвовать в соревнованиях по причинам: болезни спортсмена, гибели или болезни собаки, подтвержденных справками из лечебных (ветеринарных) государственных учреждений.

Стартовые взносы могут быть использованы в целях обеспечения проведения мероприятия: формирование наградного фонда, оплату работы судейской бригады, оплату рекламной и печатной продукции.

5.7. Отчетность по соревнованиям:

В течение 3 (трех) календарных дней со дня окончания соревнований Оргкомитет мероприятия предоставляет в Управление физкультуры и спорта исполкома мэрии г.Набережные Челны и в Региональную общественную организацию «Федерация Спортивно-прикладного собаководства РТ» полный отчет о проведенном мероприятии. В свою очередь РОО «ФСПС РТ» в течение 7 календарных дней после окончания мероприятия передает в Минспорта РФ полный пакет документов о проведенном Чемпионате Закамского региона Республики Татарстан по СПС.

VI. Апелляции и дисквалификации

В соответствии с Правилами вида спорта «Спортивно-прикладное собаководство», утвержденными приказом Минспорта РФ от от «07» ноября 2016 г. № 1167 и опубликованными на официальном сайте Минспорта.

VII. Условия и порядок определения личных мест и присвоения разрядов победителям соревнований.

7.1.1. Победитель и призеры соревнований определяются по наибольшей сумме баллов, набранных парой (спортсмен-собака).

При равенстве суммы баллов преимущество отдается участнику, получившему больше баллов за оценку своей работы.

В случае если баллы равны, преимущество получает пара, имеющая более высокий балл в упражнении «Посадка-укладка-стойка».

Если же и эти баллы равны, спортивные пары занимают одно место. Следующее за этим место не определяется.

7.2. Если участник продемонстрировал какое-либо упражнение с оценкой ниже минимальной, то он может продолжить выполнение оставшихся упражнений без их оценивания. Оценка выставляется по фактически выполненным приемам до «снятия» пары.

7.7. Если собака не выполнила любую поданную команду после 2-х повторов, или не подошла по команде, а также испражняется во время или между упражнениями, то участник, выступающий с ней, «снимается» с соревнований, но может продолжить выполнение оставшихся упражнений без их оценивания. Оценка выставляется по фактически выполненным приемам до «снятия» пары.

VIII. Награждение.

8.1. Победитель соревнований награждаются медалью, дипломом и кубком.

8.2. Участники, занявшие 2 и 3 места, награждаются кубками, медалями и дипломами.

Оргкомитет соревнований

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