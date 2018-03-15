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Снял видео памятку для владельцев наших щенков

Опубликовано Yaroslav Frolov в Чт, 15/03/2018 - 00:34

Завтра актируем помет щенков тибетского мастифа и сегодня решился снять видео памятку для будущих владельцев щенков питомника RussianDog, но возможно, это будет полезно и другим:)

 

 

Продолжение следует....

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