Щенки тибетского мастифа от Карабая и Василисы

Профессиональный питомник тибетских мастифов RussianDog (рег.номер: 14260) предлагает к резервированию щенков рыжего (красного) тибетского мастифа с очень хорошими задатками для охраны загородного дома, компаньона для всей семьи в том числе и для детей, и для выставочной-племенной деятельности.
Щенки должны родиться в начале января 2017 года - забрать их можно не раньше чем в возрасте 45 дней, после актировки.
В щенках этого года, мы собрали крови лучших европейских питомников тибетского мастифа, в том числе Sundari и Mille Vallees. Мы планируем получить крупных, мощных, костистых, с хорошей шерстью, настоящих тибетских мастифов полностью соответствующих Стандарту породы, различных окрасов: черно-подпалых, рыжих (красных)!
Зарезервировать щенка можно на сайте питомника RussianDog - www.russiandog.ru или по телефону +7 917-855-11-55 (Вацап, Вибер, СМС)
Родословная:
папа: Mastif Wey Karabay
мама: RussianDog Vasilisa
ссылка на ингрус: http://ingrus.net/tibet/testmating.php?male=11536&female=9434
- Yaroslav Frolov's blog
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