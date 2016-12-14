Щенки тибетского мастифа от Карабая и Василисы

Опубликовано Yaroslav Frolov в Ср, 14/12/2016 - 23:14

Профессиональный питомник тибетских мастифов RussianDog (рег.номер: 14260) предлагает к резервированию щенков рыжего (красного) тибетского мастифа с очень хорошими задатками для охраны загородного дома, компаньона для всей семьи в том числе и для детей, и для выставочной-племенной деятельности.

Щенки должны родиться в начале января 2017 года - забрать их можно не раньше чем в возрасте 45 дней, после актировки.

В щенках этого года, мы собрали крови лучших европейских питомников тибетского мастифа, в том числе Sundari и Mille Vallees. Мы планируем получить крупных, мощных, костистых, с хорошей шерстью, настоящих тибетских мастифов полностью соответствующих Стандарту породы, различных окрасов: черно-подпалых, рыжих (красных)!

Зарезервировать щенка можно на сайте питомника RussianDog - www.russiandog.ru или по телефону +7 917-855-11-55 (Вацап, Вибер, СМС)

Родословная:

папа: Mastif Wey Karabay

мама: RussianDog Vasilisa

ссылка на ингрус: http://ingrus.net/tibet/testmating.php?male=11536&female=9434