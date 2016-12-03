Щенки тибетского мастифа из питомника "RussianDog" (РашенДог)

Опубликовано Yaroslav Frolov в Сб, 03/12/2016 - 23:03

Профессиональный питомник тибетских мастифов RussianDog (рег.номер: 14260) предлагает к резервированию щенков тибетского мастифа с очень хорошими задатками для охраны загородного дома, компаньона для всей семьи в том числе и для детей, и для выставочной-племенной деятельности.

В щенках этого года, мы собрали крови лучших европейских питомников тибетского мастифа: Sundari, Narpo Ransi и Mille Vallees и планируем получить крупных, мощных, костистых, с хорошей шерстью, настоящих тибетских мастифов полностью соответствующих Стандарту породы!

Зарезервировать щенка можно на сайте питомника RussianDog - www.russiandog.ru или по телефону +7 917-855-11-55 (Вацап, Вибер, СМС)

Родословная:

папа: Balchinira Prinlay

мама: RussianDog Avrora

ссылка на ингрус: http://ingrus.net/tibet/testmating.php?female=8799&male=8820