Щенки настоящего тибетского мастифа в Казани из питомника RussianDog

Опубликовано Yaroslav Frolov в Вс, 26/03/2017 - 17:18

У нас в питомнике RussianDog (РашенДог) 6 и 10 января 2017 года родились два помёта шикарных щенков тибетского мастифа в которых мы собрали крови легендарных собак этой древней породы.

Щенки уже привиты и готовы к переезду в новый дом!

Звоните: +7 917-855-11-55 много информации на сайте питомника: http://www.russiandog.ru, а также у нас в инстаграмме: https://www.instagram.com/kennel_russiandog/