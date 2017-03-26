Щенки настоящего тибетского мастифа в Казани из питомника RussianDog

У нас в питомнике RussianDog (РашенДог) 6 и 10 января 2017 года родились два помёта шикарных щенков тибетского мастифа в которых мы собрали крови легендарных собак этой древней породы.
Щенки уже привиты и готовы к переезду в новый дом!
Звоните: +7 917-855-11-55 много информации на сайте питомника: http://www.russiandog.ru, а также у нас в инстаграмме: https://www.instagram.com/kennel_russiandog/
- Yaroslav Frolov's blog
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