Расписание выставки собак в Казани - Белый Барс - 2017 (ФСС РТ)

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Расписание работы рингов выставки Белый Барс в Казани 22 января 2017 года
Ринг № 1 ФИЛАТОВА АЛЛА ЕВГЕНЬЕВНА
9:00 НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА, АВСТРАЛИЙСКАЯ ОВЧАРКА, АВСТРАЛИЙСКИЙ
ХИЛЕР, МАРЕММО-АБРУЦКАЯ ОВЧАРКА, ПОЛЬСКАЯ ПОЛГАЛЯНСКАЯ
ОВЧАРКА, СХИППЕРКЕ, ШЕЛТИ
10:20 БИГЛЬ, БАССЕТ ХАУНД, ДАЛМАТИН, ВЕЙМАРАНЕР
10:45 ИСПАНСКИЙ МАСТИФ, РОТВЕЙЛЕР, АМЕРИКАНСКИЙ БУЛЬДОГ,
БЕРНСКИЙ ЗЕННЕНХУНД, АРГЕНТИНСКИЙ ДОГ, КАНАРСКИЙ ДОГ,
ЦВЕРГШНАУЦЕР, ШНАУЦЕР
12:20 ЧАУ ЧАУ, САМОЕД
13:00 – 13:30 ПЕРЕРЫВ
13:30 ЭРДЕЛЬТЕРЬЕР, ВЕЛЬШТЕРЬЕР, КЕРРИ БЛЮ ТЕРЬЕР, ФОКСТЕРЬЕР,
ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР, НОРВИЧ ТЕРЬЕР, СКОТЧ ТЕРЬЕР,
СТАФФОРДШИРСКИЙ БУЛЬТЕРЬЕР, АМЕРИКАНСКИЙ
СТАФФОРДШИРСКИЙ ТЕРЬЕР
14:30 АМЕРИКАНСКИЙ ГОЛЫЙ ТЕРЬЕР, ТОЙ-ФОКСТЕРЬЕР, АРЛЕКИН ТОЙ,
БИВЕР, МАЛЬТЕЗЕ, ГРИФФОНЫ, ПАПИЙОН, ШИ ТЦУ, ПУДЕЛЬ
16:10 АФГАНСКАЯ БОРЗАЯ, САЛЮКИ
РИНГ №2 КРЮКОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА
9:00 ЛАБРАДОР РЕТРИВЕР (САС), ЗОЛОТИСТЫЙ РЕТРИВЕР
10:30 ИТАЛЬЯНСКИЙ КАНЕ КОРСО , БОРДОССКИЙ ДОГ, БУЛЬДОГ, ТИБЕТСКИЙ
МАСТИФ, РУССКИЙ ЧЕРНЫЙ ТЕРЬЕР, ДОБЕРМАН, ЦВЕРГПИНЧЕР
11:30 КАВКАЗСКАЯ ОВЧАРКА, СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА
13:00 – 13:30 ПЕРЕРЫВ
13:30 БУЛЬТЕРЬЕР, БУЛЬТЕРЬЕР МИНИАТЮРНЫЙ, НЕМЕЦКИЙ ОХОТНИЧИЙ
ТЕРЬЕР, ВЕСТ ХАЙЛЕНД ВАЙТ ТЕРЬЕР, ДЖЕК РАССЕЛ ТЕРЬЕР
14:10 ЯПОНСКИЙ ШПИЦ, БАСЕНДЖИ, СИБА, АКИТА, АМЕРИКАНСКАЯ АКИТА
15:00 СИБИРСКИЙ ХАСКИ
16:00 КИТАЙСКАЯ ХОХЛАТАЯ СОБАКА, МОПС, ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ,
БИШОН ФРИЗЕ, КИНГ ЧАРЛЬЗ СПАНИЕЛЬ, КАВАЛЕР КИНГ ЧАРЛЬЗ
СПАНИЕЛЬ
РИНГ № 3 ДРЕЙЕР ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
9:00 ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКАЯ ОВЧАРКА, ВЕЛЬШ КОРГИ ПЕМБРОК, КОЛЛИ
Д/Ш
9:40 ТАКСЫ, АНГЛИЙСКИЙ КОКЕР СПАНИЕЛЬ, РУССКИЙ ОХОТНИЧИЙ
СПАНИЕЛЬ
10:20 ЛАБРАДОР РЕТРИВЕР (МОНО)
13:00 – 13:30 ПЕРЕРЫВ
13:30 МОСКОВСКАЯ СТОРОЖЕВАЯ, НЬЮФАУНДЛЕНД, ЛЕОНБЕРГЕР,
СЕНБЕРНАР
ЧИХУАХУА, РУССКИЙ ТОЙ
14:20 АЛЯСКИНСКИЙ МАЛАМУТ, НЕМЕЦКИЕ ШПИЦЫ
Традиционный информационный партнер выставки собак в Казани - Сайт о животных ZooKaz.Ru (http://www.zookaz.ru/)
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