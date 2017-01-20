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Расписание выставки собак в Казани - Белый Барс - 2017 (ФСС РТ)

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Пт, 20/01/2017 - 18:11
Yaroslav Frolov
аватар: Yaroslav Frolov
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Зарегистрирован(а): 23/10/2009

Расписание работы рингов выставки Белый Барс в Казани 22 января 2017 года

 

Ринг № 1 ФИЛАТОВА АЛЛА ЕВГЕНЬЕВНА

9:00 НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА, АВСТРАЛИЙСКАЯ ОВЧАРКА, АВСТРАЛИЙСКИЙ

ХИЛЕР, МАРЕММО-АБРУЦКАЯ ОВЧАРКА, ПОЛЬСКАЯ ПОЛГАЛЯНСКАЯ

ОВЧАРКА, СХИППЕРКЕ, ШЕЛТИ

10:20 БИГЛЬ, БАССЕТ ХАУНД, ДАЛМАТИН, ВЕЙМАРАНЕР

10:45 ИСПАНСКИЙ МАСТИФ, РОТВЕЙЛЕР, АМЕРИКАНСКИЙ БУЛЬДОГ,

БЕРНСКИЙ ЗЕННЕНХУНД, АРГЕНТИНСКИЙ ДОГ, КАНАРСКИЙ ДОГ,

ЦВЕРГШНАУЦЕР, ШНАУЦЕР

12:20 ЧАУ ЧАУ, САМОЕД

13:00 – 13:30 ПЕРЕРЫВ

13:30 ЭРДЕЛЬТЕРЬЕР, ВЕЛЬШТЕРЬЕР, КЕРРИ БЛЮ ТЕРЬЕР, ФОКСТЕРЬЕР,

ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР, НОРВИЧ ТЕРЬЕР, СКОТЧ ТЕРЬЕР,

СТАФФОРДШИРСКИЙ БУЛЬТЕРЬЕР, АМЕРИКАНСКИЙ

СТАФФОРДШИРСКИЙ ТЕРЬЕР

14:30 АМЕРИКАНСКИЙ ГОЛЫЙ ТЕРЬЕР, ТОЙ-ФОКСТЕРЬЕР, АРЛЕКИН ТОЙ,

БИВЕР, МАЛЬТЕЗЕ, ГРИФФОНЫ, ПАПИЙОН, ШИ ТЦУ, ПУДЕЛЬ

16:10 АФГАНСКАЯ БОРЗАЯ, САЛЮКИ

 

РИНГ №2 КРЮКОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА

9:00 ЛАБРАДОР РЕТРИВЕР (САС), ЗОЛОТИСТЫЙ РЕТРИВЕР

10:30 ИТАЛЬЯНСКИЙ КАНЕ КОРСО , БОРДОССКИЙ ДОГ, БУЛЬДОГ, ТИБЕТСКИЙ

МАСТИФ, РУССКИЙ ЧЕРНЫЙ ТЕРЬЕР, ДОБЕРМАН, ЦВЕРГПИНЧЕР

11:30 КАВКАЗСКАЯ ОВЧАРКА, СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА

13:00 – 13:30 ПЕРЕРЫВ

13:30 БУЛЬТЕРЬЕР, БУЛЬТЕРЬЕР МИНИАТЮРНЫЙ, НЕМЕЦКИЙ ОХОТНИЧИЙ

ТЕРЬЕР, ВЕСТ ХАЙЛЕНД ВАЙТ ТЕРЬЕР, ДЖЕК РАССЕЛ ТЕРЬЕР

14:10 ЯПОНСКИЙ ШПИЦ, БАСЕНДЖИ, СИБА, АКИТА, АМЕРИКАНСКАЯ АКИТА

15:00 СИБИРСКИЙ ХАСКИ

16:00 КИТАЙСКАЯ ХОХЛАТАЯ СОБАКА, МОПС, ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ,

БИШОН ФРИЗЕ, КИНГ ЧАРЛЬЗ СПАНИЕЛЬ, КАВАЛЕР КИНГ ЧАРЛЬЗ

СПАНИЕЛЬ

 

РИНГ № 3 ДРЕЙЕР ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА

9:00 ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКАЯ ОВЧАРКА, ВЕЛЬШ КОРГИ ПЕМБРОК, КОЛЛИ

Д/Ш

9:40 ТАКСЫ, АНГЛИЙСКИЙ КОКЕР СПАНИЕЛЬ, РУССКИЙ ОХОТНИЧИЙ

СПАНИЕЛЬ

10:20 ЛАБРАДОР РЕТРИВЕР (МОНО)

13:00 – 13:30 ПЕРЕРЫВ

13:30 МОСКОВСКАЯ СТОРОЖЕВАЯ, НЬЮФАУНДЛЕНД, ЛЕОНБЕРГЕР,

СЕНБЕРНАР

ЧИХУАХУА, РУССКИЙ ТОЙ

14:20 АЛЯСКИНСКИЙ МАЛАМУТ, НЕМЕЦКИЕ ШПИЦЫ

Традиционный информационный партнер выставки собак в Казани - Сайт о животных ZooKaz.Ru (http://www.zookaz.ru/)

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