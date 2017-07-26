Расписание выставки CACIB в Казани 29-30 июля 2017 года

РАСПИСАНИЕ НА 29.07.2017

Ринг № 1 Dorota Witkowska

9:30 АСТ, стафф.бультерьер, скай терьер, силихем терьер, вельштерьер, австрал.силки терьер

11:00 йорк.терьер, вест хайленд вайт терьер, бордер терьер

13:00 скотч терьер, керн терьер, лейкленд терьер, керри блю терьер, ирландский терьер

14:30 эрдель терьер, ирл.мягкош.пшен.терьер, норвич терьер, ягдтерьер, далматин

Ринг № 2 Vlado Piskai

9:30 итальянский бракк, венг. выжла, ирл.крас.сеттер, англ.сеттер, веймаранер

чехосл.волчья собака, ЮРО, пули

10:20 бассет хаунд, бигль, родез.риджбек

11:30 сенбернар, ландзир, ньюфаундленд

13:00 РЧТ, шнауцер

14:30 цвергшнауцер, ризеншнауцер

Ринг № 3 Vondrous Otakar

9:30 Тибетский мастиф, кавказская овчарка, леонбергер

10:50 САО, неаполит.мастиф, испанский мастиф, бульмастиф, канарский дог, аргентинский дог, немецкий дог

13:00 итальянский кане корсо, бульдог

15:00 бриар, бобтейл, схипперке, австрал.овчарка, австрал.хилер

Ринг № 4 Zvi Kupferberg

9:30 бернский зенненхунд, пинчер, цвергпинчер, доберман

11:30 бультерьер станд., фокстерьер

13:00 парсон рассел терьер, джек рассел терьер

14:30 шелти, вельш корги кардиган, вельш корги пемброк

Ринг №5 Tatyana Grigorenko

9:30 породы непризнанные FCI

10:20 бордер колли, колли, бородатый колли, немецкая овчарка

11:50 БШО, комондор, мареммо-абруцкая овчарка, малинуа

13:00 бультерьер миниатюрный, бразильский фила, боксер

14:20 ротвейлер, большой швейц.зенненхунд, энтлебухер зенненхунд, бордосский дог, ка де бо, шар пей

Конкурс «Юный хендлер» (ориентировочное начало 16:30)

Ориентировочное начало финальных конкурсов 17:00

РАСПИСАНИЕ НА 30.07.17

Ринг № 1 Dorota Witkowska

10:00 лабрадор ретривер

12:00 ирландский волкодав, уиппет, левретка

13:00 афганская борзая, грейхаунд, салюки

13:40 таксы

Ринг № 2 Vlado Piskai

10:00 басенджи, сиба

12:00 акита

13:30 поденгу португезе мини, ксолоитскуинтли, фараонова собака, немецкий шпиц-вольф, немецкий средний шпиц, японский шпиц, аляскинский маламут, мопс

Ринг № 3 Vondrous Otakar

10:00 пекинес, ши тцу, кавалер кинг чарльз спаниель, кинг чарльз спаниель

11:10 гриффоны, бостон терьер

13:00 сибирский хаски

14:20 немецкие шпицы (померанский, малый)

Ринг № 4 Zvi Kupferberg

10:00 чихуахуа, бишон

11:30 пудель

13:30 папийон, фален, амер.кокер спаниель, англ. кокер спаниель, англ. спрингер спаниель

15:00 русская псовая борзая, самоед

Ринг №5 Tatyana Grigorenko

10:00 прямошерстный ретривер, золотистый ретривер, новошотландский ретривер

11:30 американская акита, чау чау, тайский риджбек

13:00 лхаса апсо, японский хин, русский той терьер, китайская хохлатая собака, мальтезе, французский бульдог

Ориентировочное начало финальных конкурсов 16:30

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ВЕТ. КОНТРОЛЯ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ : ВЕТЕРИНАРНЫЙ ПАСПОРТ С ОТМЕТКОЙ О ПРИВИВКЕ ПРОТИВ БЕШЕНСТВА (прививка от бешенства обязательна для всех, даже для бэбиков!!!). ФОРМА №1 ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ для прохождения ветеринарного контроля не требуется. ВЕТЕРИНАРНЫЙ ОСМОТР ПРОХОДЯТ ВСЕ! (Стоимость вет.осмотра 100 руб.)

ВО ИЗБЕЖЕНИИ НЕДОРАЗУМЕНИЙ ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ КВИТАНЦИЮ ОБ ОПЛАТЕ ВЫСТАВОЧНОГО ВЗНОСА

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ СДАЙТЕ В ОРГКОМИТЕТ КОПИИ РОДОСЛОВНЫХ ИЛИ Щ/К НА СОБАК (С 15 МЕС. НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ РОДОСЛОВНУЮ!) ПРОВЕРЬТЕ НАЛИЧИЕ СВОЕЙ СОБАКИ В КАТАЛОГЕ!!!

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