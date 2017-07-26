Расписание выставки CACIB в Казани 29-30 июля 2017 года

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РАСПИСАНИЕ НА 29.07.2017
Ринг № 1 Dorota Witkowska
9:30 АСТ, стафф.бультерьер, скай терьер, силихем терьер, вельштерьер, австрал.силки терьер
11:00 йорк.терьер, вест хайленд вайт терьер, бордер терьер
13:00 скотч терьер, керн терьер, лейкленд терьер, керри блю терьер, ирландский терьер
14:30 эрдель терьер, ирл.мягкош.пшен.терьер, норвич терьер, ягдтерьер, далматин
Ринг № 2 Vlado Piskai
9:30 итальянский бракк, венг. выжла, ирл.крас.сеттер, англ.сеттер, веймаранер
чехосл.волчья собака, ЮРО, пули
10:20 бассет хаунд, бигль, родез.риджбек
11:30 сенбернар, ландзир, ньюфаундленд
13:00 РЧТ, шнауцер
14:30 цвергшнауцер, ризеншнауцер
Ринг № 3 Vondrous Otakar
9:30 Тибетский мастиф, кавказская овчарка, леонбергер
10:50 САО, неаполит.мастиф, испанский мастиф, бульмастиф, канарский дог, аргентинский дог, немецкий дог
13:00 итальянский кане корсо, бульдог
15:00 бриар, бобтейл, схипперке, австрал.овчарка, австрал.хилер
Ринг № 4 Zvi Kupferberg
9:30 бернский зенненхунд, пинчер, цвергпинчер, доберман
11:30 бультерьер станд., фокстерьер
13:00 парсон рассел терьер, джек рассел терьер
14:30 шелти, вельш корги кардиган, вельш корги пемброк
Ринг №5 Tatyana Grigorenko
9:30 породы непризнанные FCI
10:20 бордер колли, колли, бородатый колли, немецкая овчарка
11:50 БШО, комондор, мареммо-абруцкая овчарка, малинуа
13:00 бультерьер миниатюрный, бразильский фила, боксер
14:20 ротвейлер, большой швейц.зенненхунд, энтлебухер зенненхунд, бордосский дог, ка де бо, шар пей
Конкурс «Юный хендлер» (ориентировочное начало 16:30)
Ориентировочное начало финальных конкурсов 17:00
РАСПИСАНИЕ НА 30.07.17
Ринг № 1 Dorota Witkowska
10:00 лабрадор ретривер
12:00 ирландский волкодав, уиппет, левретка
13:00 афганская борзая, грейхаунд, салюки
13:40 таксы
Ринг № 2 Vlado Piskai
10:00 басенджи, сиба
12:00 акита
13:30 поденгу португезе мини, ксолоитскуинтли, фараонова собака, немецкий шпиц-вольф, немецкий средний шпиц, японский шпиц, аляскинский маламут, мопс
Ринг № 3 Vondrous Otakar
10:00 пекинес, ши тцу, кавалер кинг чарльз спаниель, кинг чарльз спаниель
11:10 гриффоны, бостон терьер
13:00 сибирский хаски
14:20 немецкие шпицы (померанский, малый)
Ринг № 4 Zvi Kupferberg
10:00 чихуахуа, бишон
11:30 пудель
13:30 папийон, фален, амер.кокер спаниель, англ. кокер спаниель, англ. спрингер спаниель
15:00 русская псовая борзая, самоед
Ринг №5 Tatyana Grigorenko
10:00 прямошерстный ретривер, золотистый ретривер, новошотландский ретривер
11:30 американская акита, чау чау, тайский риджбек
13:00 лхаса апсо, японский хин, русский той терьер, китайская хохлатая собака, мальтезе, французский бульдог
Ориентировочное начало финальных конкурсов 16:30
ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ВЕТ. КОНТРОЛЯ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ : ВЕТЕРИНАРНЫЙ ПАСПОРТ С ОТМЕТКОЙ О ПРИВИВКЕ ПРОТИВ БЕШЕНСТВА (прививка от бешенства обязательна для всех, даже для бэбиков!!!). ФОРМА №1 ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ для прохождения ветеринарного контроля не требуется. ВЕТЕРИНАРНЫЙ ОСМОТР ПРОХОДЯТ ВСЕ! (Стоимость вет.осмотра 100 руб.)
ВО ИЗБЕЖЕНИИ НЕДОРАЗУМЕНИЙ ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ КВИТАНЦИЮ ОБ ОПЛАТЕ ВЫСТАВОЧНОГО ВЗНОСА
ПРИ РЕГИСТРАЦИИ СДАЙТЕ В ОРГКОМИТЕТ КОПИИ РОДОСЛОВНЫХ ИЛИ Щ/К НА СОБАК (С 15 МЕС. НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ РОДОСЛОВНУЮ!) ПРОВЕРЬТЕ НАЛИЧИЕ СВОЕЙ СОБАКИ В КАТАЛОГЕ!!!
Информационный партнёр выставки - Сайт о животных ZooKaz.Ru (http://www.zookaz.ru/)
Предварительный Каталог здесь: http://www.fssrt.ru/node/68
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