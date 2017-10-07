РАСПИСАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ "ИДЕЛЬ-2017" 08.10.2017 г.

Место проведения: ул. П.Лумумбы, д. 47А/1, ООО «Казанский международный конно-спортивный комплекс», главное фойе. Заезд со стороны пр.Камалеева (напротив ЖК "XXI век")

9:00 – начало регистрации участников выставки и вет. осмотр (Для прохождения вет.осмотра необходимо предъявить вет.паспорт с отметкой о прививке против бешенства. Иногородним - Форма.№1. Стоимость вет.осмотра 100 руб. Вет.осмотр проходят все!)

​Во избежание недоразумений иметь при себе подтверджение оплаты целевого выставочного взноса!

РАСПИСАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ «ИДЕЛЬ-2017», 08.10.2017

Ринг № 1 ГАЛИАСКАРОВ С.К.

10:00 САО, тибетский мастиф, московская сторожевая, бурят-монгольская собака, сенбернар, леонбергер (САС), ньюфаундленд, бернский зенненхунд, испанский мастиф, бульмастиф

11:00 американский бульдог (САС), ротвейлер, итальянский кане корсо, бульдог, пинчер

11:40 МОНОПОРОДНАЯ «ЛЕОНБЕРГЕР», КЧК

12:10 бультерьер миниатюрный, стафф. бультерьер, йорк.терьер, вельштерьер, силихем терьер, керн терьер, джек рассел терьер

13:00 перерыв

13:30 мареммо-абруцкая овчарка, бородатый колли, вельш корги пемброк, схипперке

13:50 немецкие шпицы, японский шпиц, акита, американская акита, аляскинский маламут, самоедская собака, сибирский хаски, чау чау, сиба, ксолоитцкуинтли

15:20 бигль, бассет хаунд, бивер, бишон фризе, бостон терьер, той фокстерьер, кавалер кинг чарльз спаниель, папийон, пекинес, французский бульдог

16:00 ирландский красный сеттер, афганская борзая, русская псовая борзая, уиппет

Ринг № 2 АДАМОВСКАЯ Е.Э.

10:00 немецкая овчарка, восточноевропейская овчарка, белая швейцарская овчарка, австралийская овчарка

11:00 кавказская овчарка, бордосский дог, боксер, доберман, цвергпинчер, цвергшнауцер, шар пей

12:00 МОНОПОРОДНАЯ «АМЕРИКАНСКИЙ БУЛЬДОГ»,КЧК

12:30 амер.стафф.терьер, бультерьер станд., керри блю терьер, скотч терьер

13:00 перерыв

13:30 таксы, кокеры, лабрадор ретривер, золотистый ретривер

15:00 мопс, малый брабансон, пудель, русский той, чихухуа, ши тцу

Ориентировочное начало финальных конкурсов 16:30

Информационный партнёр выставки - Сайт о животных ZooKaz.Ru (http://www.zookaz.ru/)