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Первый сюжет на youtube моего блога о собаках

Опубликовано Yaroslav Frolov в Сб, 11/02/2017 - 23:19

Всем привет! Всё течёт и всё меняется, вот и я решился стоить помимо всего прочего еще и видео блогером на youtube. Ниже первый мой сюжетблога о наших собаках.

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