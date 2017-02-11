Первый сюжет на youtube моего блога о собаках

Всем привет! Всё течёт и всё меняется, вот и я решился стоить помимо всего прочего еще и видео блогером на youtube. Ниже первый мой сюжетблога о наших собаках.
- Yaroslav Frolov's blog
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