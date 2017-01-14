Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов от 27 декабря 2016

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ПРИКАЗ

от 27 декабря 2016 г. N 589



ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРАВИЛ

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ВЕТЕРИНАРНЫХ

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПОРЯДКА ОФОРМЛЕНИЯ

ВЕТЕРИНАРНЫХ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ

ФОРМЕ И ПОРЯДКА ОФОРМЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ

ДОКУМЕНТОВ НА БУМАЖНЫХ НОСИТЕЛЯХ



В соответствии со статьей 2.3 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О ветеринарии" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 24, ст. 857; Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 2; 2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10, N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 29; N 30, ст. 3805; 2008, N 24, ст. 2801; 2009, N 1, ст. 17, ст. 21; 2010, N 50, ст. 6614; 2011, N 1, ст. 6; N 30, ст. 4590, 2015, N 29, ст. 4339, ст. 4359, ст. 4369; 2016, N 27, ст. 4160), подпунктом 5.2.9 Положения о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. N 450 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 25, ст. 2983; N 32, ст. 3791; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; 2009, N 1, ст. 150; N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 9, ст. 1119, ст. 1121; N 27, ст. 3364; N 33, ст. 4088; 2010, N 4, ст. 394; N 5, ст. 538; N 23, ст. 2833; N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4251, ст. 4262; N 32, ст. 4330; N 40, ст. 5068; 2011, N 6, ст. 888; N 7, ст. 983; N 12, ст. 1652; N 14, ст. 1935; N 18, ст. 2649; N 22, ст. 3179; N 36, ст. 5154; 2012, N 28, ст. 3900; N 32, ст. 4561; N 37, ст. 5001; 2013, N 10, ст. 1038; N 29, ст. 3969; N 33, ст. 4386; N 45, ст. 5822; 2014, N 4, ст. 382, N 10, ст. 1035; N 12, ст. 1297; N 28, ст. 4068; N 2, ст. 491; N 11, ст. 1611; N 26, ст. 3900; N 35, ст. 4981; N 38, ст. 5297; N 47, ст. 6603; 2016, N 2, ст. 325; N 28, ст. 4741; N 33, ст. 5188; N 35, ст. 5349), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Ветеринарные правила организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов (Приложение N 1).

2. Утвердить прилагаемый Порядок оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме (Приложение N 2).

3. Утвердить прилагаемый Порядок оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях (Приложение N 3).

4. Признать утратившими силу:

приказ Минсельхоза России от 17 июля 2014 г. N 281 "Об утверждении Правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов и Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде" (зарегистрирован Минюстом России 18 июля 2014 г., регистрационный N 33161);

приказ Минсельхоза России от 20 февраля 2015 г. N 70 "О внесении изменений в приказ Минсельхоза России от 17 июля 2014 г. N 281 "Об утверждении Правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов и Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде" (зарегистрирован Минюстом России 20 февраля 2015 г., регистрационный N 36125);

приказ Минсельхоза России от 26 февраля 2015 г. N 78 "О внесении изменений в приказ Минсельхоза России от 17 июля 2014 г. N 281 "Об утверждении Правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов и Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде" (зарегистрирован Минюстом России 26 февраля 2015 г., регистрационный N 36207);

приказ Минсельхоза России от 7 октября 2015 г. N 464 "О внесении изменений в приказ Минсельхоза России от 17 июля 2014 г. N 281 "Об утверждении Правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов и Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде" (зарегистрирован Минюстом России 27 ноября 2015 г., регистрационный N 39870).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации Д.Х. Хатуова.



Министр

А.Н.ТКАЧЕВ











Приложение N 1

к приказу Минсельхоза России

от 27 декабря 2016 г. N 589



ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРАВИЛА

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ВЕТЕРИНАРНЫХ

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ



1. Настоящие Правила разработаны в целях обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности подконтрольной продукции и животных, подлежащих ветеринарному контролю (надзору) (далее - подконтрольные товары), подтверждения эпизоотического благополучия территорий, мест производства подконтрольных товаров по заразным болезням животных, в том числе болезням, общим для человека и животных, и обеспечения прослеживаемости подконтрольных товаров при их производстве, перемещении и переходе права собственности на них и устанавливают формы и порядок оформления ветеринарных сопроводительных документов (далее - ВСД), за исключением форм и порядков оформления, установленных в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

2. ВСД (ветеринарные сертификаты, ветеринарные свидетельства, ветеринарные справки), характеризующие территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого подконтрольного товара, эпизоотическое благополучие территорий его происхождения и позволяющие идентифицировать подконтрольный товар, оформляются на подконтрольные товары, включенные в Перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами, утвержденный приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. N 648 (зарегистрирован Минюстом России 18 февраля 2016 г., регистрационный N 41118) (далее - Перечень, утвержденный приказом Минсельхоза России N 648), из числа товаров, содержащихся в перечне подконтрольных товаров, установленном актом, составляющим право Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС).

3. Оформление ВСД осуществляется при:

производстве партии подконтрольного товара (за исключением случаев, когда их оформление не требуется в соответствии с настоящими Правилами);

перемещении (перевозке) подконтрольного товара (за исключением случаев, когда их оформление не требуется в соответствии с настоящими Правилами);

переходе права собственности на подконтрольный товар (за исключением передачи (реализации) подконтрольного товара покупателю для личного или иного потребления, не связанного с предпринимательской деятельностью).

4. Оформление ВСД на подконтрольные товары при экспорте и импорте подконтрольных товаров осуществляется уполномоченными лицами органа, уполномоченного Правительством Российской Федерации (далее - уполномоченный орган).

Оформление ВСД на любые подконтрольные товары, включенные в Перечень, утвержденный приказом Минсельхоза России N 648, могут осуществлять уполномоченные лица органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, в соответствии с их компетенцией.

Оформление ВСД на подконтрольные товары, включенные в Перечень подконтрольных товаров, на которые могут проводить оформление ветеринарных сопроводительных документов аттестованные специалисты, не являющиеся уполномоченными лицами органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, утвержденный приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. N 647 (зарегистрирован Минюстом России 25 февраля 2016 г., регистрационный N 41209), могут осуществлять аттестованные для этой цели специалисты в области ветеринарии, не являющиеся уполномоченными лицами органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации.

Оформление ВСД на подконтрольные товары, включенные в Перечень продукции животного происхождения, на которую уполномоченные лица организаций, являющихся производителями подконтрольных товаров и (или) участниками оборота подконтрольных товаров, и индивидуальные предприниматели, являющиеся производителями подконтрольных товаров и (или) участниками оборота подконтрольных товаров, могут оформлять ветеринарные сопроводительные документы, утвержденный приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. N 646 (зарегистрирован Минюстом России 25 февраля 2016 г., регистрационный N 41210), могут осуществлять уполномоченные лица организаций, являющихся производителями и (или) участниками оборота подконтрольных товаров (далее - организации), и индивидуальные предприниматели, являющиеся производителями и (или) участниками оборота подконтрольных товаров (далее - индивидуальные предприниматели).

5. Оформление ВСД в электронной форме осуществляется с использованием федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии (далее - ФГИС), правила создания, развития и эксплуатации которой утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2016 г. N 1140.

6. ВСД оформляются и (или) выдаются в течение 1 рабочего дня при отсутствии необходимости проведения лабораторных исследований, осмотра, ветеринарно-санитарной экспертизы подконтрольных товаров, а при наличии необходимости в их проведении - в течение 1 рабочего дня после получения результатов лабораторных исследований, осмотра, ветеринарно-санитарной экспертизы подконтрольных товаров уполномоченным на оформление ВСД лицом.

Лицо, принявшее решение о направлении подконтрольного товара на лабораторные исследования, осмотр, ветеринарно-санитарную экспертизу, обязано по требованию лица, обратившегося за оформлением ВСД, представить письменное обоснование принятого решения в течение суток.

7. При производстве подконтрольных товаров на территории Российской Федерации, их перемещении по территории Российской Федерации и переходе права собственности на них на территории Российской Федерации ВСД оформляются на основании:

сведений об эпизоотической ситуации места происхождения/отгрузки подконтрольных товаров;

результатов ветеринарно-санитарной экспертизы данной продукции или сырья, из которого она изготовлена, если ее проведение в отношении указанного подконтрольного товара или сырья для его производства требуется законодательством Российской Федерации;

лабораторных исследований, проведенных в лабораториях (испытательных центрах), входящих в систему органов и учреждений Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, или иных лабораториях (испытательных центрах), аккредитованных в национальной системе аккредитации, если их проведение в отношении указанного подконтрольного товара требуется законодательством Российской Федерации;

данных осмотра (ветеринарного освидетельствования, если данный подконтрольный товар представляет собой живых животных);

данных осмотра транспортного средства, в котором перемещается подконтрольный товар;

справки о ветеринарно-санитарном благополучии на молочных фермах поставщиков, выданной уполномоченным лицом органа или учреждения, входящего в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации на срок не более 1 месяца (при перемещении молока сырого, сливок сырых, сырого обезжиренного молока (обрата сырого) с молочных ферм поставщиков на молокоперерабатывающие предприятия);

иных методов контроля, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8. При производстве предназначенных для экспорта подконтрольных товаров на территории Российской Федерации, их перемещении по территории Российской Федерации и переходе права собственности на них на территории Российской Федерации ВСД оформляются на основании:

сведений об эпизоотической ситуации места происхождения/отгрузки подконтрольных товаров;

результатов ветеринарно-санитарной экспертизы, если ее проведение в отношении указанного подконтрольного товара требуется законодательством Российской Федерации или страны-импортера;

лабораторных исследований, проведенных в лабораториях (испытательных центрах), входящих в систему органов и учреждений Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, или иных лабораториях (испытательных центрах), аккредитованных в национальной системе аккредитации, если их проведение в отношении указанного подконтрольного товара требуется законодательством Российской Федерации или страны-импортера;

ветеринарного осмотра (в случае экспорта живых животных - ветеринарного освидетельствования);

справки о ветеринарно-санитарном благополучии на молочных фермах поставщиков, выданной уполномоченным лицом органа или учреждения, входящего в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации на срок не более 1 месяца (при перемещении молока сырого, сливок сырых, сырого обезжиренного молока (обрата сырого) с молочных ферм поставщиков на молокоперерабатывающие предприятия);

иных методов контроля, предусмотренных национальным законодательством Российской Федерации и страны-импортера.

9. При экспорте подконтрольных товаров ВСД оформляются уполномоченным органом на основании:

сведений об эпизоотической ситуации места происхождения/отгрузки подконтрольных товаров;

результатов ветеринарно-санитарной экспертизы, если ее проведение в отношении подконтрольного товара требуется законодательством Российской Федерации, актом, составляющим право ЕАЭС, или страны-импортера;

лабораторных исследований, проведенных в лабораториях (испытательных центрах), входящих в систему органов и учреждений Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, или иных лабораториях (испытательных центрах), аккредитованных в национальной системе аккредитации, если их проведение в отношении указанного подконтрольного товара требуется законодательством Российской Федерации, актом, составляющим право ЕАЭС, или страны-импортера;

ветеринарного осмотра (в случае экспорта живых животных - ветеринарного освидетельствования);

иных методов контроля, предусмотренных национальным законодательством страны-импортера.

10. В случае, если ВСД оформлен в электронной форме, лица, уполномоченные на проведение в Российской Федерации ветеринарного контроля (надзора), не вправе требовать от владельца (перевозчика) подконтрольного товара предъявления ВСД на бумажном носителе. При этом владелец (перевозчик) подконтрольного товара обязан по своему выбору или представить номер электронного ВСД, оформленного на подконтрольный товар, или предъявить соответствующий этому ВСД двумерный матричный штриховой код, сформированный ФГИС, или представить распечатку формы для печати оформленного в электронной форме ВСД.

Владелец (перевозчик) подконтрольного товара, на который имеется ВСД, оформленный в электронной форме, имеет право:

распечатать форму, предусмотренную пунктом 43 Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме, утвержденного настоящим приказом, самостоятельно, если владелец (перевозчик) подконтрольного товара оформил ВСД в соответствии с абзацем четвертым пункта 4 настоящего Порядка;

получить оформленный на защищенном бланке ВСД, удостоверенный подписью уполномоченного лица органа и учреждения, входящего в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации;

получить форму оформленного в электронной форме ВСД, предусмотренную пунктом 43 Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме, утвержденного настоящим приказом, в любом органе или учреждении, входящем в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации.

11. В случае оформления ВСД в электронной форме ВСД сохраняются в ФГИС в течение 3 лет, но не менее чем до истечения срока годности подконтрольного товара.

В случае оформления ВСД на бумажном носителе заполненный корешок ВСД хранится у лица, оформившего данный ВСД, а ВСД - у получателя (приобретателя) подконтрольного товара (исключая случаи приобретения товара для целей личного потребления), в течение 3 лет после получения (приобретения) подконтрольного товара, но не менее чем до истечения срока годности подконтрольного товара.

12. Оформленные на бумажном носителе ВСД подлежат учету в ФГИС в соответствии с Порядком оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме, утвержденным настоящим приказом.

13. ВСД действительны:

при оформлении произведенной партии подконтрольных товаров - с момента оформления и до истечения срока годности, реализации, подконтрольного товара;

при оформлении перемещаемой (перевозимой) партии подконтрольного товара - с момента оформления и до окончания перемещения (перевозки) подконтрольного товара;

при оформлении перехода права собственности на партию подконтрольного товара - с момента начала процедуры перехода права собственности на подконтрольный товар до ее окончания;

при оформлении ВСД на животных - в течение 5 дней до даты перевозки и до окончания перевозки и/или реализации животных.

14. При перевозке животных в количестве до 5 голов перечень с указанием клички и (или) номера (для товарных животных), а также пола, породы, возраста (для племенных животных), приводится в соответствующей таблице ВСД или в графе "Особые отметки" ВСД, оформленного на бумажном носителе.

При перевозке животных в количестве 5 и более голов к ВСД, оформленному на бумажном носителе, прилагается опись с указанием клички и (или) номера (для товарных животных), а также пола, породы, возраста (для племенных животных), заверенную печатью органа или учреждения, входящего в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, оформившего указанный ВСД.

15. Оформление ветеринарных сопроводительных документов не требуется при производстве партии подконтрольного товара:

а) в предприятии общественного питания в случае последующей реализации партии подконтрольного товара для питания людей на данном предприятии общественного питания, либо в случае последующей реализации партии подконтрольного товара конечному потребителю для его питания в любом ином месте,

б) в перерабатывающих цехах предприятий розничной торговли, если переработанные продукты представляют собой кулинарные изделия или готовые блюда, предназначенные для реализации конечному потребителю на данном предприятии розничной торговли,

в) предназначенного для использования производителем данного подконтрольного товара в целях, не предназначенных для его реализации, в том числе для личного потребления, содержания и (или) кормления животных, принадлежащих производителю подконтрольного товара, использования подконтрольного товара, представляющего собой приманки для охоты и рыбной ловли, производителем подконтрольного товара в процессе охоты или рыбалки, использования подконтрольного товара для удобрения принадлежащих производителю подконтрольного товара или находящихся в его пользовании земельных участков, коллекционирования (хранения коллекций) подконтрольного товара, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности.

16. Оформление ВСД не требуется при перемещении по территории Российской Федерации:

произведенного подконтрольного товара для целей, указанных в подпункте "в" пункта 15 настоящих Правил, если перемещение подконтрольного товара осуществляется его производителем;

домашних, служебных, декоративных животных, осуществляемом без смены владельца и не связанном с осуществлением предпринимательской деятельности, исключая их перемещение на выставочные мероприятия;

сельскохозяйственных животных для их выпаса (включая отгонное скотоводство), поения, купания, выгула, осуществляемым владельцем животного или уполномоченным им лицом;

подконтрольного товара, приобретенного для целей, указанных в подпункте "в" пункта 15 настоящих Правил, осуществляемого без смены его владельца;

подконтрольных товаров, принадлежащих федеральным органам исполнительной власти осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны, функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной деятельности и в сфере вневедомственной охраны, правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний, функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере государственной охраны, государственное управление в области обеспечения безопасности Российской Федерации, между подведомственными объектами, в сопровождении ВСД, по которым данные подконтрольные товары ранее поступили в указанные федеральные органы исполнительной власти.











Приложение N 2

к приказу Минсельхоза России

от 27 декабря 2016 г. N 589



ПОРЯДОК

ОФОРМЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ



1. Ветеринарные сопроводительные документы (далее - ВСД) оформляются в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии (далее - ФГИС).

2. Каждый ВСД снабжается уникальным идентификационным номером.

3. Оформляемые ВСД в ФГИС могут находиться в одном из следующих состояний:

"проект" - оформление ВСД начато, но не завершено, ВСД недействителен;

"действителен" - оформление ВСД завершено, ВСД не аннулирован и не погашен;

"погашен" - оформление ВСД завершено, процедура, в связи с которой на подконтрольный товар оформлен ВСД, завершена, данные ВСД соответствуют действительности, но погашенный ВСД не может быть использован повторно;

"аннулирован" оформление ВСД завершено, но при оформлении ВСД допущены ошибки, или сырье и/или продукция, на которые оформлен данный ВСД, признаны опасными в ветеринарно-санитарном отношении, или истек срок их годности.

4. В ФГИС ВСД хранятся в состояниях:

"действителен", "погашен" и "аннулирован" в течение 3 лет и не менее чем до истечения срока годности подконтрольного товара;

"проект" не более чем 3 месяца.

5. Уполномоченным лицам субъектов ФГИС и иным заинтересованным лицам (далее - пользователи ФГИС) предоставляются права доступа для совершения в ФГИС действий по чтению информации, ее изменению, использования тех или иных интерфейсов и функций ФГИС.

Незарегистрированным пользователям ФГИС предоставляется право доступа "незарегистрированный пользователь", что позволяет ему иметь доступ к информации, содержащейся в ФГИС в форме открытых данных.

Право доступа "незарегистрированный пользователь" предоставляется автоматически в момент входа в ФГИС.

6. Физическое лицо регистрируется в ФГИС в электронном виде с использованием формы электронной регистрации, размещенной на сайте оператора ФГИС https://accounts.vetrf.ru с представлением следующих данных:

фамилию, имя, отчество (при наличии);

гражданство;

сведения о документе, удостоверяющем личность,

адрес электронной почты, а в случае ее отсутствия - почтовый адрес;

номер телефона (по желанию регистрируемого).

Регистрация производится автоматически.

Физическое лицо также может зарегистрироваться в любом из территориальных управлений оператора ФГИС, предъявив при этом документ, удостоверяющий личность.

7. После регистрации физическому лицу предоставляются:

пароль и логин для входа в ФГИС;

личный электронный кабинет в ФГИС;

адрес электронной почты в ведомственной почтовой системе оператора ФГИС;

возможность оформлять в электронной форме заявку на оформление ВСД на принадлежащие ему подконтрольные товары;

возможность изменять свои регистрационные данные;

возможность аннулировать свою регистрацию.

8. Уполномоченные лица органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, регистрируются путем направления заявки на предоставление доступа к ФГИС, которая представляется в письменном виде на бланке органа или учреждения, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, за подписью руководителя (заместителя руководителя) указанного органа или учреждения в адрес оператора ФГИС или его территориального управления, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя (заместителя руководителя) указанного органа или учреждения, направленного по электронной почте admin@fsvps.ru.

Заявка должна содержать указанные в пункте 6 настоящего Порядка данные о каждом из уполномоченных лиц, за исключением уполномоченных лиц федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере государственной охраны, их должности и права доступа к сервисным функциям ФГИС, которые планируется предоставить данному должностному лицу, данные документа, подтверждающего наличие у регистрируемого должностного лица ветеринарного образования.

В отношении уполномоченных лиц федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере государственной охраны, в заявке указываются фамилия, имя, отчество уполномоченного лица и информация о наличии у него ветеринарного образования.

В случае регистрации должностного лица с правами доступа, предусматривающими возможность оформления или гашения ВСД, указывается на каких объектах и/или на какой территории указанное должностное лицо осуществляет свои полномочия (далее - зона обслуживания).

Руководитель, заместитель руководителя органа или учреждения, входящего в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, уполномоченным лицам которого предоставлен доступ к ФГИС, в течение 3 рабочих дней представляет данные для аннулирования регистрации должностного лица в случае его увольнения или в случае принятия указанным органом или учреждением решения об аннулировании регистрации.

В случае изменения представленных в ходе регистрации данных руководитель, заместитель руководителя органа или учреждения, входящего в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, уполномоченным лицам которого предоставлен доступ к ФГИС, должен в течение 3 рабочих дней внести измененные данные в ФГИС.

Руководитель, заместитель руководителя органа или учреждения, входящего в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, уполномоченным лицам которого предоставлен доступ к ФГИС, в течение 3 рабочих дней предоставляет данные для изменения прав доступа данного должностного лица в случае принятия данным органом государственной власти решения об изменении прав доступа.

Регистрация производится уполномоченными лицами оператора ФГИС в срок не более 2 рабочих дней после получения заявки.

9. После регистрации должностному лицу предоставляются:

пароль и логин для входа в ФГИС;

личный электронный кабинет в ФГИС;

адрес электронной почты в ведомственной почтовой системе оператора ФГИС;

возможность оформлять или производить гашение или учет ВСД (если такая возможность должна быть предоставлена в соответствии с назначаемыми правами доступа данного должностного лица);

возможность осуществлять процедуру подтверждения завершения процесса, для сопровождения которого оформлен ВСД, путем изменения статуса ранее оформленного ВСД (далее - гашение ВСД);

возможность оформлять ВСД в случае возврата партии подконтрольного товара или ее части с использованием того же транспортного средства, (далее - возвратные ВСД);

доступ для чтения к данным ФГИС, необходимым для реализации прав доступа должностного лица;

доступ для ввода в ФГИС данных в соответствии с ролью "должностного лица";

доступ к данным информационных систем, оператором которых является оператор ФГИС, необходимых для реализации прав доступа должностного лица.

Уполномоченным лицам, зарегистрированным с ролью "Администратор", также предоставляется право администрировать список зарегистрированных уполномоченных лиц органа или учреждения, входящего в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации.

10. Уполномоченные лица организаций регистрируются путем направления заявки на предоставление доступа к ФГИС, которая представляется в письменном виде на бланке организации за подписью руководителя (заместителя руководителя) оператору ФГИС или в его территориальное управление или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью руководителя (заместителя руководителя) организации, направленного по электронной почте admin@fsvps.ru.

Заявка должна содержать указанные в пункте 6 настоящего Порядка данные о каждом из регистрируемых уполномоченных лиц организации, их должности и права доступа в ФГИС, данные о документах, подтверждающих наличие у регистрируемых уполномоченных лиц ветеринарного образования.

В случае регистрации пользователя с правами доступа, предусматривающими возможность оформления или гашения ВСД, указывается зона обслуживания уполномоченных лиц.

Руководитель организации, уполномоченным лицам которой предоставлен доступ к ФГИС, в течение 3 рабочих дней обязан представлять данные для аннулирования регистрации указанных лиц в случае их увольнения или принятия руководителем организации решения об аннулировании регистрации в ФГИС.

В случае изменения представленных в ходе регистрации данных руководитель организации, уполномоченным лицам которой предоставлен доступ в ФГИС, в течение 3 рабочих дней вносит измененные данные в ФГИС.

Руководитель организации, уполномоченным лицам которой предоставлен доступ к ФГИС, в течение 3 рабочих дней предоставляет данные для изменения прав доступа указанных лиц в случае принятия руководителем организации решения об изменении прав доступа.

Регистрация производится уполномоченным лицом территориального управления оператора ФГИС, принявшим заявку, в срок не более 5 рабочих дней после ее получения.

11. После регистрации уполномоченным лицам организации предоставляются:

пароль и логин для входа в ФГИС;

личный электронный кабинет в ФГИС;

адрес электронной почты в ведомственной почтовой системе оператора ФГИС;

возможность осуществлять гашение ВСД;

возможность оформлять возвратные ВСД;

возможность оформлять ВСД (если такая возможность предоставлена в соответствии с назначаемой ролью в ФГИС);

доступ для чтения к данным ФГИС, необходимым для реализации прав доступа в ФГИС;

доступ для ввода в ФГИС данных в соответствии с правом доступа в ФГИС;

доступ к иным информационным системам, оператором которых является оператор ФГИС.

Уполномоченному лицу организации, зарегистрированному с правом доступа "Администратор", также предоставляется право администрировать список зарегистрированных уполномоченных лиц указанной организации.

12. Индивидуальные предприниматели регистрируются путем направления заявки в письменной форме по почте в адрес одного из территориальных управлений оператора ФГИС или представления им лично заявки в одно из территориальных управлений оператора ФГИС, либо в электронной форме посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на адрес электронной почты оператора ФГИС: info@svfk.mcx.ru.

Заявка, направленная в форме электронного документа, подписывается индивидуальным предпринимателем простой электронной подписью.

Заявка должна содержать указанные в пункте 6 настоящего Порядка данные и права доступа к сервисным функциям ФГИС, которые индивидуальный предприниматель планирует получить, а также данные о документе, удостоверяющем его право на занятие предпринимательской деятельностью. По желанию индивидуального предпринимателя представляются данные о документе, удостоверяющем наличие у него ветеринарного образования.

Регистрация производится территориальным управлением оператора ФГИС, принявшим заявку, в срок не более 5 рабочих дней после получения заявки.

13. После регистрации в ФГИС индивидуальному предпринимателю предоставляются:

пароль и логин для входа в ФГИС;

личный электронный кабинет в ФГИС;

адрес электронной почты в ведомственной почтовой системе оператора ФГИС;

возможность оформлять в электронном виде заявку на оформление ВСД;

возможность получать информацию о ВСД, оформленных для доставки или передачи ему подконтрольных товаров;

возможность осуществлять гашение ВСД;

возможность оформлять возвратные ВСД;

возможность оформлять ВСД (если такая возможность предоставлена в соответствии с правами доступа в ФГИС);

возможность изменить регистрационные данные;

возможность аннулировать свою регистрацию.

В случае изменения представленных в ходе регистрации данных зарегистрированный индивидуальный предприниматель в течение 3 рабочих дней вносит измененные данные в ФГИС.

14. Регистрация уполномоченных представителей организации, физического лица, индивидуального предпринимателя осуществляется путем направления заявки оператору ФГИС.

В заявке, направляемой организацией, физическим лицом или индивидуальным предпринимателем, указываются предусмотренные в пунктах 6, 10 или 12 данные о представителе.

В случае регистрации представителя с правами доступа, предусматривающими возможность оформления или гашения ВСД, указывается его зона обслуживания.

Заявка организации в письменной форме направляется на бланке организации за подписью руководителя (заместителя руководителя) оператору ФГИС или его территориальное управление (адреса указаны по адресу www.fsvps.ru).

Заявка физического лица или индивидуального предпринимателя, заверенная в установленном порядке, вместе с копией документа, удостоверяющего личность заявителя (для индивидуальных предпринимателей также с копией документа, удостоверяющего его регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя), может быть направлена оператору ФГИС или его территориальное управление почтовым отправлением, или представлена указанными лицами в территориальное управление оператора ФГИС лично.

Заявка, направленная в форме электронного документа, подписывается простой электронной подписью организации, физического лица или индивидуального предпринимателя.

15. Не допускается регистрация лиц, являющихся уполномоченными лицами органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации (или работниками подведомственных им организаций), в качестве представителей организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.