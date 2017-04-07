9 мая 2017 г. Казань "Весенний кубок КФРТ" ранг КЧФ +6 моно

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КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Уважаемые любители собак!
Приглашаем Вас и Ваших питомцев принять участие в выставке собак
«ВЕСЕННИЙ КУБОК КФРТ 2017» в г. КАЗАНЬ
9 мая 2017 г.
сертификатная выставка «Кандидат в Чемпионы ОАНКОО»
ТИТУЛЫ JCAC, R-JCAC, САС, R-CAC, КЧ ОАНКОО, КЧК СС !
МОНОПОРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ :
БУЛЬТЕРЬЕР (ПК), БУЛЬДОГ (ПК), ДЖЕК РАССЕЛ ТЕРЬЕР(ПК)
СТАФФОРДШИРСКИЙ БУЛЬТЕРЬЕР (КЧК), МОПС (КЧК),
ТИБЕТСКИЙ МАСТИФ
СУДЬИ ВЫСТАВКИ :
РЕВАЗ ХОМАСУРИДЗЕ ( все породы FCI)
ЛИЛИЯ ХАМИТОВА ( группы пород FCI)
РЕГИСТРАЦИЯ НА ВЫСТАВКИ ТОЛЬКО ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ.
Запись в каталог при условии полной оплаты выставочного взноса.
Регистрация на выставки ранга КЧФ и КЧК 9 мая 2017 до 28.04.2017
Добровольный целевой взнос:
титульные класcы САС, ПК, КЧК - 2000р, беби, щенки, – 1300р.
на 2 выставки : титульные классы -3900р. беби, щенки, на 2 выставки – 2500р.
Для участников КФРТ 1800р до 25.04.
Участие в конкурсах производителей, пар, питомников, Чемпион Чемпионов – 500р.
Реклама в каталоге ч/б А5 - 500р.
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Для жителей Казани и групп запись только в офисе клуба по адресу: г.Казань, ул. Павлюхина, д.100
ежедневно с 13 до 19 кроме суббота с 13 до 17
справки по телефонам +79050210637 , +79063270442, +79050257467
е-mail: +KFRT1@mail.ru сайт: WWW.KFRT.RU
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Самостоятельная ON –LINE регистрация на : ]]>http://ru.top-dog.pro/shows/1708]]>
Как зарегистрироваться:
На емайл – ]]>KFRT1@mail.ru]]> направляется:
1. Квитанции эл. перевода в СМС сообщении указаны: порода, кличка , фамилия владельца .
2. Заявочный лист и копия родословной хорошего качества, на которой ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЙТЕ КЛАСС, в который записываете собаку , сертификаты (для соответствующего класса),
!!! Копии документов в распечатанном виде предоставляются в оргкомитет на выставке!!!
Оплата на карту СБ, номер карты предоставляется по запросу на email kfrt1@mail.ru.
Коллективные заявки принимаются до 28.04.2017 ТОЛЬКО от 10 и более собак
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