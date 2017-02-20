29 - 30 июля 2017 года - интернациональная выставка собак в Казани (CACIB): Серебряный Ирбис 2017 (ФСС РТ)

МЕЖДУНАРОДНАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОО «ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНО-ПРИКЛАДНОГО СОБАКОВОДСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»

29 - 30 июля 2017 года

Интернациональная выставка собак CACIB

"СЕРЕБРЯНЫЙ ИРБИС - 2017"

Судьи: Piskay Vlado (Slovak Republik), Zvi Kupferberg (Izrael), Otakar Vondrous (Ceska Republika), Witkovska Dorota(Polska), Grogorenko Tatyana (Russia)

монопородная "БЕРНСКИЙ ЗЕННЕНХУНД", ПК (судья Федоровичева Евгения Евгеньевна)

Место проведения: ОАО "Казанская ярмарка", Оренбургский тракт, 8

РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНУЮ ВЫСТАВКУ ДО 29.07.17

Размер выставочного взноса:

бэби, щенки и ветераны:

февраль- март 1600 руб.

апрель 1700 руб.

май 1800 руб.

июнь 2000 руб.

Титульные классы: юниоров, промежуточный, открытый, рабочий, чемпионов:

февраль- март - 2300 руб.

апрель - 2600 руб.

май - 2900 руб.

июнь - 3200 руб.

Для членов РОО ФСС РТ стоимость регистрации в титульные классы 2300 руб. все время регистрации

Для записи в классы промежуточный открытый, рабочий, Чемпионов необходимо представить экспортный вариант родословной!

Запись в каталог только при условии 100% оплаты для жителей Казани и 50% предоплаты для иногородних (с последующей доплатой на выставке). Записи по телефону не производятся. Заявки по гарантийным письмам не принимаются. На каждую заявленную собаку должен быть заполнен заявочный лист установленного образца. Необходимые ксерокопии документов предоставлять в момент регистрации на выставку.

Для записи собак в рабочий класс необходимо предоставить копию международного сертификата по рабочим качествам. Для записи в класс Чемпионов на всепородную выставку необходимо представить подтверждение (сертификат, диплом) Чемпиона любой страны - члена FCI или АКС, КС, СКС или интернационального Чемпиона красоты FCI (Юный Чемпион, Чемпион РКФ, Чемпион Федерации, Чемпион НКП НЕ ПОДХОДЯТ!!!).

Для подтверждения титула в классе юниоров после достижения 15 мес. возраста необходимо представить копию родословной ( по щ/к титул не подтверждается!).

ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ДОКУМЕНТЫ (ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ, КОПИИ РОДОСЛОВНЫХ, Щ/К, ДИПЛОМОВ ПО РАБ. КАЧЕСТВАМ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЧЕМПИОНСКИХ ТИТУЛОВ И СКАН (ИЛИ СКРИН-ШОТ) ОПЛАТЫ ВЫСТАВОЧНОГО РЕГИСТРАЦИОННОГО ВЗНОСА) ОТСЫЛАТЬ НА E-MAIL ФСС РТ ОДНИМ ПИСЬМОМ.

После получения документов и проверки правильности регистрации на Ваш электронный адрес будет выслано подтверждение регистрации.

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РЕГИСТРАЦИИ БУДЕТ ОПУБЛИКОВАН ПРОВЕРОЧНЫЙ СПИСОК УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ, ГДЕ ПО КЛЕЙМУ ВЫ СМОЖЕТЕ ПРОВЕРИТЬ ПРАВИЛЬНОСТЬ ВНЕСЕНИЯ ВАШЕЙ СОБАКИ В КАТАЛОГ.

Запись только предварительная!

Пожелания по расписанию и судьям по породе принимаются ДО СОСТАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЯ!

ВСЕ ПОЖЕЛАНИЯ НАПРАВЛЯТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОРГАНИЗАТОРУ НА E-MAIL ( А НЕ ВЫСКАЗЫВАТЬ ИХ ДРУГ ДРУГУ НА РАЗЛИЧНЫХ ФОРУМАХ). Ваши пожелания учитываются ПО ВОЗМОЖНОСТИ при составлении расписания выставки.

Конкурсы пар, питомников, производителей – 500 руб.Запись на все конкурсы только предварительная!

О проведении конкурса "Юный хендлер" будет сообщено позже (после согласования с судьями)

Стоимость рекламы: ½ листа – 400 руб.; 1 лист – 800 руб.

Цветная реклама: 1 лист – 3600 руб.

РЕКЛАМА ПРИНИМАЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВАРИАНТЕ! (pdf, jpg, Word)

ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС ЗА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ ВЫСЫЛАТЬ (выберите удобный для вас вариант оплаты):

- ПОЧТОВЫМ ПЕРЕВОДОМ на адрес: 420138, г. Казань, ул. Дубравная 40 – 15, Холостовой Евгении Витальевне,

- на КАРТУ СБЕРБАНКА : 5469 6200 1714 2306, Владелец Холостова Евгения, действительна до 07/17. Указывать имя и отчество владельца. В сообщении обязательно указать породу и кличку собаки, за которую выполнен платеж.

- на Р/С 40703810523000430250 в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанка», ИНН 1660048681, БИК 042202847, получатель РОО «Федерация спортивно-прикладного собаководства РТ».

Назначение платежа: «ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС ВЫСТАВКА»

При наличии возможности указания сообщения в платежном документе желательно указать за какую собаку производится платеж (порода, кличка)

ДОКУМЕНТЫ (заявочный лист (образец можно скопировать с сайта или заполнить в произвольной форме, указав все каталожные данные на собаку и владельца), копии родословной(или щ/к при записи в классы бэби,щенков, юниоров до 15 мес.), платежных документов) высылать на e-mail ФСС РТ.