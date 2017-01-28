1 апреля 2017 года - выставка собак в Казани

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
МОО КСС города Казани (Местная общественная организация Клуб служебного собаководства города Казани)
1 апреля 2017 года
Региональная выставка собак всех пород ранга САС КЧФ Казань
Всепородная выставка ранга САС Кандидат в Чемпионы Федерации
эксперты: (основной) Островская Марина Григорьевна / Ostrovskaya Marina
Деткина Эмилия Александровна / Detkina Emilia;
Резервный эксперт - Мазин В.
2 CАС в один день + блок монопородных выставок
ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ СОБАК НА ВЫСТАВКУ
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА! ДО НАЧАЛА РЕГИСТРАЦИИ СОБАКИ НА ВЫСТАВКУ ПОДРОБНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩИМИ ПРАВИЛАМИ!
Регистрация собак для участия в выставке производится при предоставлении следующего пакета
документов:
- Заполненный заявочный лист на одну собаку, подписанный владельцем (или заявка через
систему zooportal.pro)
- копия родословной собаки
- копия квитанции об оплате добровольного целевого взноса участника
- копии международных рабочих сертификатов и чемпионских сертификатов при регистрации в рабочий
класс и класс чемпионов.
Внимание! Без предоставления вышеперечисленных сертификатов регистрация на выставку будет
производиться в открытый класс.
Ответственность за правильность предоставленных данных о собаке несет заявитель.
Исправления и дополнения в заявочном листе не допускаются.
Перевод собаки из класса в класс допускается только на специализированных (монопородных) выставках в
случае получения Чемпионского титула или Международного сертификата по рабочим качествам до
окончания регистрации по личному заявлению ее владельца с предоставлением квитанции об оплате
добровольного целевого взноса участника на дату перевода собаки из класса в класс.
Внимание! При регистрации собаки на выставку:
- все сканы документов необходимо присылать только в формате JPG или PDF;
- при регистрации двух и более собак, все документы необходимо присылать на каждую собаку отдельным
письмом (каждой отдельной заявкой через систему zooportal.pro);
- регистрация собаки осуществляется только при поступлении полного пакета сканированных документов с
приложением скана квитанции об оплате добровольного целевого взноса с соблюдением сроков его оплаты
(Не позднее последнего дня установленного периода);
В случае непредставления владельцами собак указанных документов, а также предоставления документов с
нарушением установленных сроков регистрация собак для участия их в выставке не осуществляется.
Для правильного внесения в Каталог выставки сведений о собаке при заполнении квитанции или платежного
поручения на оплату добровольного целевого взноса на организацию и проведение выставки необходимо
указать:
- название выставки; - породу собаки; - кличку собаки; - класс; - ФИО владельца собаки.
Чеки об оплате взноса прикладывайте к заявке.
ВНИМАНИЕ! Целевой взнос владельцу собаки не возвращается (за исключением гибели собаки,
подтвержденной справкой, выданной Гос.вет.клиникой, если справка предоставлена в оргкомитет выставки
до окончания регистрации).
Каждому участнику при себе необходимо в обязательном порядке иметь ВЕТЕРИНАРНЫЙ ПАСПОРТ с
отметками государственной ветеринарной клиники о вакцинации против бешенства не позднее чем 30 дней
до начала выставки, для иногородних и жителей области ОРИГИНАЛ ветеринарного свидетельства формы
№1 госветслужбы В случае отсутствия ветеринарного свидетельства сотрудник ветконтроля имеет полное
право не допустить Вашу собаку к участию в выставке.
Размер взносов
Описание:
Карта Сбербанка 4276 8620 2572 8181 06/18
Гарантийные письма не принимаются!
|
период оплаты /
|
по 01.02.2017
|
по 01.03.2017
|
по 26.03.2017
|
скидка на второго и последующих участников
тип скидки:фиксированная сумма
|
скидка членам клуба
тип скидки:фиксированная сумма
|
Бэби (3-6 мес) / Baby (3-6 month)
|
1000
|
1100
|
1200
|
0
|
0
|
Щенков (6-9 мес) / Puppies (6-9 month)
|
1000
|
1100
|
1200
|
0
|
0
|
Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month)
|
1600
|
1800
|
2000
|
0
|
0
|
Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate (15-24 month)
|
1600
|
1800
|
2000
|
0
|
0
|
Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month)
|
1600
|
1800
|
2000
|
0
|
0
|
Рабочий (с 15 мес) / Working (from 15 month)
|
1600
|
1800
|
2000
|
0
|
0
|
Чемпионов (с 15 мес) / Champions (from 15 month)
|
1600
|
1800
|
2000
|
0
|
0
|
Ветеранов (с 8 лет) / Veterans (from 8 year)
|
800
|
900
|
1000
|
0
|
0
|
конкурсы
|
|
|
|
|
|
Конкурс пар
|
500
|
500
|
2000
|
0
|
0
|
Конкурс питомников
|
500
|
500
|
2000
|
0
|
0
|
Конкурс производите
|
500
|
500
|
2000
|
0
|
0
Традиционный информационный партнер выставки собак в Казани: Сайт о животных ZooKaz.Ru (http://www.zookaz.ru/)
Последние комментарии
46 недель 5 дней назад
47 недель 3 дня назад
52 недели 21 час назад
1 год 5 недель назад
1 год 6 недель назад
1 год 7 недель назад
1 год 14 недель назад
1 год 14 недель назад
1 год 22 недели назад
1 год 22 недели назад