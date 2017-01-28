1 апреля 2017 года - выставка собак в Казани

МОО КСС города Казани (Местная общественная организация Клуб служебного собаководства города Казани)

1 апреля 2017 года

Региональная выставка собак всех пород ранга САС КЧФ Казань

Всепородная выставка ранга САС Кандидат в Чемпионы Федерации

эксперты: (основной) Островская Марина Григорьевна / Ostrovskaya Marina

Деткина Эмилия Александровна / Detkina Emilia;

Резервный эксперт - Мазин В.

2 CАС в один день + блок монопородных выставок

ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ СОБАК НА ВЫСТАВКУ

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА! ДО НАЧАЛА РЕГИСТРАЦИИ СОБАКИ НА ВЫСТАВКУ ПОДРОБНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩИМИ ПРАВИЛАМИ!

Регистрация собак для участия в выставке производится при предоставлении следующего пакета

документов:

- Заполненный заявочный лист на одну собаку, подписанный владельцем (или заявка через

систему zooportal.pro)

- копия родословной собаки

- копия квитанции об оплате добровольного целевого взноса участника

- копии международных рабочих сертификатов и чемпионских сертификатов при регистрации в рабочий

класс и класс чемпионов.

Внимание! Без предоставления вышеперечисленных сертификатов регистрация на выставку будет

производиться в открытый класс.

Ответственность за правильность предоставленных данных о собаке несет заявитель.

Исправления и дополнения в заявочном листе не допускаются.

Перевод собаки из класса в класс допускается только на специализированных (монопородных) выставках в

случае получения Чемпионского титула или Международного сертификата по рабочим качествам до

окончания регистрации по личному заявлению ее владельца с предоставлением квитанции об оплате

добровольного целевого взноса участника на дату перевода собаки из класса в класс.

Внимание! При регистрации собаки на выставку:

- все сканы документов необходимо присылать только в формате JPG или PDF;

- при регистрации двух и более собак, все документы необходимо присылать на каждую собаку отдельным

письмом (каждой отдельной заявкой через систему zooportal.pro);

- регистрация собаки осуществляется только при поступлении полного пакета сканированных документов с

приложением скана квитанции об оплате добровольного целевого взноса с соблюдением сроков его оплаты

(Не позднее последнего дня установленного периода);

В случае непредставления владельцами собак указанных документов, а также предоставления документов с

нарушением установленных сроков регистрация собак для участия их в выставке не осуществляется.

Для правильного внесения в Каталог выставки сведений о собаке при заполнении квитанции или платежного

поручения на оплату добровольного целевого взноса на организацию и проведение выставки необходимо

указать:

- название выставки; - породу собаки; - кличку собаки; - класс; - ФИО владельца собаки.

Чеки об оплате взноса прикладывайте к заявке.

ВНИМАНИЕ! Целевой взнос владельцу собаки не возвращается (за исключением гибели собаки,

подтвержденной справкой, выданной Гос.вет.клиникой, если справка предоставлена в оргкомитет выставки

до окончания регистрации).

Каждому участнику при себе необходимо в обязательном порядке иметь ВЕТЕРИНАРНЫЙ ПАСПОРТ с

отметками государственной ветеринарной клиники о вакцинации против бешенства не позднее чем 30 дней

до начала выставки, для иногородних и жителей области ОРИГИНАЛ ветеринарного свидетельства формы

№1 госветслужбы В случае отсутствия ветеринарного свидетельства сотрудник ветконтроля имеет полное

право не допустить Вашу собаку к участию в выставке.

Размер взносов

Описание:

Карта Сбербанка 4276 8620 2572 8181 06/18

Гарантийные письма не принимаются!

период оплаты /

классы по 01.02.2017 по 01.03.2017 по 26.03.2017 скидка на второго и последующих участников тип скидки:фиксированная сумма скидка членам клуба тип скидки:фиксированная сумма Бэби (3-6 мес) / Baby (3-6 month) 1000 1100 1200 0 0 Щенков (6-9 мес) / Puppies (6-9 month) 1000 1100 1200 0 0 Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) 1600 1800 2000 0 0 Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate (15-24 month) 1600 1800 2000 0 0 Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month) 1600 1800 2000 0 0 Рабочий (с 15 мес) / Working (from 15 month) 1600 1800 2000 0 0 Чемпионов (с 15 мес) / Champions (from 15 month) 1600 1800 2000 0 0 Ветеранов (с 8 лет) / Veterans (from 8 year) 800 900 1000 0 0 конкурсы Конкурс пар 500 500 2000 0 0 Конкурс питомников 500 500 2000 0 0 Конкурс производите 500 500 2000 0 0

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