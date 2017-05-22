16 июля 2017 года - Выставка собак в Лениногорске

РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЦИЯ СЛУЖЕБНОГО СОБАКОВОДСТВА

КЛУБ СЛУЖЕБНОГО СОБАКОВОДСТВА г. ЛЕНИНОГОРСК

16 июля 2017 года

ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА СОБАК ВСЕХ ПОРОД «Кара Алтын-2017»

Эксперты: Кармазина Елена Викторовна (г.Саратов)

Козина Елена Александровна (г.Бугульма)

Класс с 01.01-28.02 с 01.03-30.04 с 01.04-30.06 с 01.07-10.07

Щенки, ветераны 800 1100 1300 2100

Остальные 1000 1500 2000 2500

Место проведения выставки «Ледовый дворец спорта»

РТ, г. Лениногорск ул. Лыжная д.21.

ЗАКРЫТИЕ РЕГИСТРАЦИИ 10 июля 2017г.

ДАННЫЕ ПО ТЕЛЕФОНУ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!

Участники выставки записываются в каталог только при условии 100% оплаты, для иногородних участников выставки допустим аванс в размере 50% от стоимости регистрации с последующей доплатой в день выставки.

Владельцам, регистрирующим 2-х и более собак, скидка 10% от суммы регистрации без учета совладения.

Регистрация только предварительная. Собака может быть заявлена только в один выставочный класс. В день выставки перенос собаки из одного класса в другой не допустим (титулы подтверждаться не будут!!!) Выставочный взнос не возвращается. При замене одной собаки на другую – доплата 100 р. Реклама 1 страница – 500 руб., ½ - 300 руб.

Регистрация участников выставки:

Для Казани:, ул.Гвардейская, 33 ежед-но с 10.00 до 19.00, воскресенье выходной, Некрашевич Елена Ивановна 8-903-340-32-33.

Для иногородних: 423258, г. Лениногорск, ул. Куйбышева д. 39, Гильмурадов Мансур Саримович, Спирченко Ольга Николаевна 8-965-612-75-02, strazh11@rambler.ru

Адрес для почтового перевода: 423258, РТ, Лениногорск, ул.Чайковского 10-61, Гильмурадову М.С.

На почтовом переводе просьба указывать данные на собаку.

Организаторы выставки не несут ответственности за работу почтовых отделений. Уплаченные взносы за выставку не возвращаются.

Тел.: 8 (85595) 5-79-59

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