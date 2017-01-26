12 марта 2017 года - Региональная выставка собак в Казани (КАГК)

РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КИНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ г.КАЗАНИ

12 марта 2017 года

РЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА СОБАК (ОАНКОО)

Эксперты:

1. КРАКОВСКАЯ Л.В. ( Москва)

2. КОЗИНА Е. А ( Бугульма )

3. КОСТАРЕВА М.Б. ( Пермь)

4. КОСТАРЕВА Л.А. ( Пермь)

Монопородные выставки:

ПК: ЗОЛОТИТЫЙ РЕТРИВЕР, ЛАБРАДОР РЕТРИВЕР, САМОЕДСКАЯ СОБАКА, СИБИРСКИЙ ХАСКИ, АЛЯСКИНСКИЙ МАЛАМУТ

КЧК: ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР

Класс 16.01.-01.02 01.02-01.03 01.03-07.03

Щенки, ветераны 1200 1300 1300

Все остальные 1600 1800 2000

МОНО 1600 1800 2000

На обе выставки 3200 3400 3600

После 7 марта регистрация на 1 выставку 2500 р!

Для членов клуба ветераны-БЕСПЛАТНО!!!!

Списки принимаются СТРОГО до 7 марта 2017 г!!!!!!!

ДАННЫЕ ПО ТЕЛЕФОНУ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!

Участники выставки записываются в каталог только при условии 100% оплаты.

Владельцам, регистрирующим 2-х и более собак, скидка 10% со 2-й и последующих собак одного владельца без учета совладения. Регистрация только предварительная. Собака может быть заявлена только в один выставочный класс. В день выставки перенос собаки из одного класса в другой не допустим (титулы подтверждаться не будут!!!). Выставочный взнос не возвращается.

При замене одной собаки на другую –доплата 200 р. Реклама 1 страница – 500 руб.

Конкурсы: Хендлеров пар,питомников,производителей (только по предварительной записи)

Конкурс Чемпион Чемпионов- 500 р

Регистрация участников выставки:

Для Казани: Гвардейская, 33 ежед-но с 10.00 до 19.00, воскресенье выходной

Для иногородних: 420140, Казань, а/я 211, Некрашевич Елена Ивановна

( оплата ТОЛЬКО почтовым переводом!)

При записи собаки на выставку по e-mail:xollister@bk.ru владелец должен предоставить:

1. Копию родословной или щенячьей карточки

2. копию квитанции об оплате целевого взноса за участие в выставке

БЕЗ ДАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ЗАЯВКИ БУДУТ ОТКЛОНЯТЬСЯ!!!!

На почтовом переводе просьба указывать данные на собаку(породу,кличку.)

Организаторы выставки не несут ответственности за работу почтовых отделений. Уплаченные взносы за выставку не возвращаются.

Тел.: (843) 211-04-01, E-mail: xollister@bk.ru, www.kagk.ru

Традиционный информационный партнёр выставки собак в Казани: Сайт о животных ZooKaz.Ru (http://www.zookaz.ru/)