11 марта 2018 года - Региональная выставка собак в Казани (КАГК, ОАНКОО)

РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КИНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ г.КАЗАНИ

11 марта 2018 г

РЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА СОБАК (ОАНКОО)

Эксперты:

1.Chwalibog, Elzbieta / Эльжбетта Хвалибог ( Польша)

2.Трофимов Д.В. ( Москва)

3.Козина Е.А. ( Бугульма) – резервный эксперт

Монопородные выставки – эксперт: Эльжбетта Хвалибог

Монопородная выставка сенбернаров: Козина Е.А.

ПК: ЗОЛОТИТЫЙ РЕТРИВЕР, САМОЕДСКАЯ СОБАКА, СИБИРСКИЙ ХАСКИ, АЛЯСКИНСКИЙ МАЛАМУТ, СЕНБЕРНАР

КЧК: ЛАБРАДОР РЕТРИВЕР, РАССЕЛ ТЕРЬЕР

Класс 01.02-05.03 Щенки, ветераны 1300 Все остальные 2000 МОНО 2200 На обе выставки 3800

После 5 марта регистрация на 1 выставку 2500 р!

Для членов клуба ветераны-БЕСПЛАТНО!!!!

Списки принимаются СТРОГО до 5 марта 2018 г!!!!!!!

ДАННЫЕ ПО ТЕЛЕФОНУ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!

Участники выставки записываются в каталог только при условии 100% оплаты.

Владельцам, регистрирующим 2-х и более собак, скидка 10% со 2-й и последующих собак одного владельца без учета совладения. Регистрация только предварительная. Собака может быть заявлена только в один выставочный класс. В день выставки перенос собаки из одного класса в другой не допустим (титулы подтверждаться не будут!!!). Выставочный взнос не возвращается.

При замене одной собаки на другую –доплата 200 р. Реклама 1 страница – 500 руб.

Конкурсы: Хендлеров пар,питомников,производителей (только по предварительной записи)

Конкурс Чемпион Чемпионов- 500 р

Регистрация участников выставки:

Для Казани : Гвардейская, 33 ежед-но с 10.00 до 19.00, воскресенье выходной

Для иногородних почтовый перевод :420140,Казань,а/я 211,Некрашевич Елена Ивановна

Через зоопортал: http://zooportal.pro/show/3635706/

При записи собаки на выставку по e-mail:xollister@bk.ru владелец должен предоставить:

Копию родословной или щенячьей карточки копию квитанции об оплате целевого взноса за участие в выставке

БЕЗ ДАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ЗАЯВКИ БУДУТ ОТКЛОНЯТЬСЯ!!!!

На почтовом переводе просьба указывать данные на собаку(породу,кличку.)

Организаторы выставки не несут ответственности за работу почтовых отделений. Уплаченные взносы за выставку не возвращаются.

Тел.: (843) 211-04-01, E-mail: xollister@bk.ru, www.kagk.ru

Традиционный информационный партнёр выставок в Казани: Сайт о животных ZooKaz.Ru (http://www.zookaz.ru)